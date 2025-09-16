На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии крупный хищник бегал по дорогам и попал на видео

В Башкирии на видео попало, как медведь бегал по проезжей части
В Башкирии хищник пробежался по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Автор: Абзелиловский район, с. Аскарово», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел инцидент. На кадрах видно, как медведь бежит по проезжей части в ночное время, при этом на дороге почти нет автомобилей.

До этого сообщалось, что в городе Бердске Новосибирской области водитель выбросил котят в бак.

«Мужчина подъехал, вытащил карапузов из багажника и швырнул в контейнер. Их нашли работники шиномонтажки. Водителя вычислили по камерам и пристыдили», — говорится в сообщении Telegram-канала Mash Siberia.

На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель белого автомобиля достает из багажника мешок и выбрасывает в бак. Далее на видео, снятом работником шиномонтажа, заметно, что в выброшенном мешке находятся котята, которые громко кричат.

По информации канала, всем животным нашли новых хозяев.

Ранее «пес-байкер» ехал на мотоцикле по Москве и попал на видео.

