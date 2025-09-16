В Башкирии крупный хищник бегал по дорогам и попал на видео

В Башкирии на видео попало, как медведь бегал по проезжей части

В Башкирии хищник пробежался по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Автор: Абзелиловский район, с. Аскарово», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел инцидент. На кадрах видно, как медведь бежит по проезжей части в ночное время, при этом на дороге почти нет автомобилей.

