В Татарстане водители устроили стрельбу и попали на видео

В Татарстане на видео попало, как водитель стрелял по авто

В Татарстане водители устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Стрелка в духе 90-х с дракой и выстрелами случилась ночью в Кировском районе. Мужчины с обоих сторон съехались на машинах на Окольную. Причина конфликта пока в тайне, но он был серьезным: минимум четыре свидетеля набрали 102, услышав выстрелы», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина стреляет в черный автомобиль, который быстро уезжает.

По информации канала, оперативно задержать нарушителей не удалось.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ мужчина устроил стрельбу на парковке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек выбегает на проезжую часть и начинает стрелять в людей, которые садятся в автомобиль. Далее на записи заметно, как мужчина в шортах выбегает на проезжую часть и распыляет баллончик в лицо стрелку.

Кроме того, в городе Бугуруслан Оренбургской области мужчина обстрелял из пневматического пистолета автобус с пассажирами.

Ранее в Красноярске автобус с людьми на большой скорости влетел в дерево.