На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане водители устроили стрельбу и попали на видео

В Татарстане на видео попало, как водитель стрелял по авто
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Iptash»

В Татарстане водители устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Стрелка в духе 90-х с дракой и выстрелами случилась ночью в Кировском районе. Мужчины с обоих сторон съехались на машинах на Окольную. Причина конфликта пока в тайне, но он был серьезным: минимум четыре свидетеля набрали 102, услышав выстрелы», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина стреляет в черный автомобиль, который быстро уезжает.

По информации канала, оперативно задержать нарушителей не удалось.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ мужчина устроил стрельбу на парковке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек выбегает на проезжую часть и начинает стрелять в людей, которые садятся в автомобиль. Далее на записи заметно, как мужчина в шортах выбегает на проезжую часть и распыляет баллончик в лицо стрелку.

Кроме того, в городе Бугуруслан Оренбургской области мужчина обстрелял из пневматического пистолета автобус с пассажирами.

Ранее в Красноярске автобус с людьми на большой скорости влетел в дерево.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами