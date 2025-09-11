В Улан-Удэ на видео попало, как мужчина устроил стрельбу на парковке

В Улан-Удэ на видео попало, как мужчина стрелял в людей на парковке

В Улан-Удэ мужчина устроил стрельбу на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Вооруженные разборки случились сегодня в Улан-Удэ. В 142 квартале разыгрался сюжет «Бригады». Из подъезда многоквартирного дома вышла пара, мужчина и женщина уже садились в машину, но тут появился вооруженный тип», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек выбегает на проезжую часть и начинает стрелять в людей, которые садятся в автомобиль. Далее на записи заметно, как мужчина в шортах выбегает на проезжую часть и распыляет баллончик в лицо стрелку.

