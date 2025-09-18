«Было много крови»: в Красноярске автобус с людьми на большой скорости влетел в дерево

Mash: автобус с людьми влетел в дерево в Красноярске и попал на видео

В Красноярске автобус, перевозивший людей, врезался в дерево. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Пассажиры рассказали, что сильно пострадал водитель. Он потерял сознание, вокруг было много крови. В автобусе выбило стекла, на место вызывали скорую», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что автобус получил повреждения: у него разбито лобовое стекло и смят кузов. На записи также заметно, что на месте ДТП собрались люди.

По информации канала, инцидент произошел на Свердловской улице.

