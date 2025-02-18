Hyundai и Kia захотели вернуться в Россию, но им могут помешать китайские бренды

Автомобили Hyundai и Kia в автосалоне в Москве

Южнокорейский концерн Hyundai на фоне российско-американских переговоров захотел вернуться в Россию. Планам, однако, могут помешать китайские бренды, заполонившие отечественный рынок, предупреждают эксперты. На размышления у корейцев осталось меньше года — в декабре истекает опцион для обратного выкупа завода в Санкт-Петербурге. Есть ли у Hyundai и Kia второй шанс в России — в материале «Газеты.Ru».

Возобновление российско-американского диалога побудило корпорацию Hyundai Motor Group, владеющую брендами Hyundai, Genesis и Kia, искать возможности возобновления работы в России, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

«Растет число прогнозов, что в случае мира на Украине Hyundai Motors, скорее всего, выкупит проданный завод (сейчас принадлежит холдингу «АГР» — «Газета.Ru») и вновь выйдет на российский рынок», — пишет Yonhap.

В пользу этого прогноза также говорит и перерегистрация компанией Hyundai своего товарного знака в России в 2024 году. В пресс-службе автобренда заявили, что «еще ничего не подтверждено».

Право на выкуп

Завод Hyundai работал в Санкт-Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяли выпускать порядка 200 тыс. машин в год. До прекращения производства в 2022 году на этой площадке производились модели Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio и Rio X-Line. Затем на предприятии начался двухлетний простой.

В конце 2023 года концерн Hyundai продал свой производственный актив российскому юрлицу ООО «Арт-Финанс» — материнской компании «АГР» — за символические 10 тыс. рублей.

При этом бренд оставил за собой опцион обратного выкупа , который действует в течение двух лет — то есть до конца текущего года. Впоследствии на заводе стали выпускать автомобили новой марки Solaris, под которой скрываются популярные модели все тех же Hyundai и Kia. Их решили собирать из оставшихся на предприятии машинокомплектов.

Chery едет в Калугу

Для Hyundai Motor Group ситуация осложняется тем, что интерес к активам холдинга «АГР» проявил крупный китайский автоконцерн. В 2023 году «АГР» стал собственником бывшего завода Volkswagen в Калуге — и сейчас там планируется производить модели Chery под маскировочным брендом Tenet. Об этом сообщил экс-главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

По его данным, российский собственник завода AGR Automotive Group уже договорился начал переговоры с дилерами о дистрибуции китайских автомобилей, которые будут собраны на заводах «АГР». Партнерство предполагает обмен 49% акций ООО «Чери автомобили Рус» на 49% ООО «АГР».

Пока неизвестно, войдет ли в периметр сделки завод Hyundai в Санкт-Петербурге, на который претендует его бывший собственник. Предполагается, Chery заинтересована в получении доли именно калужского завода Volkswagen — так как немецкий концерн покинул производственную площадку, продав свои акции без возможности обратного выкупа. По мнению Мосеева, получение доли позволит китайскому бренду закрепиться на отечественном рынке и обезопасить себя от возможных санкций за работу в России.

close Конвейер по сборке на бывшем заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге Алексей Даничев/РИА Новости

В пресс-службе компании «АГР» отказались комментировать сообщения о потенциальных сделках с Chery и обсуждать судьбу бывшего актива Huyndai в Санкт-Петербурге.

«Мы не комментируем слухи. Tenet — новый российский бренд, созданный «АГР» и несколькими технологическими партнерами специально для российского рынка», — заявили «Газете.Ru» в компании.

Hyundai будет сложно

По мнению экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», Hyundai заинтересован в возвращении российского завода, однако компания столкнется с целым рядом трудностей на рынке.

«Шансы обратного выкупа завода очень большие, потому что для Hyundai отечественный рынок был очень значим. В РФ компания реализовывала порядка 9% от общемировых продаж, также на Hyundai и Kia приходились 22% российского рынка. Вернуться к прежнему показателю будет сложно, хотя корейцы умеют доказывать, что для них нет невыполнимых задач», — заявил «Газете.Ru» Мосеев.

Он добавил, что для корейской компании не составит труда переоснастить свой завод в РФ, поскольку он продолжает работать и выпускать аналогичные модели. Также производителю удалось сохранить удовлетворительные отношения с дилерами и потребителями, поддерживая гарантийное обслуживание. Еще один немаловажный фактор — лояльное отношение производителя к параллельному импорту, отметил Мосеев.

close Рабочий устанавливают стекла в автомобиль на участке сборочного конвейера бывшего завода Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге Алексей Даничев/РИА Новости

Автоэксперт уверен, что если Hyundai и Kia вернутся с моделями Solaris, Rio и Creta, то быстро заберут себе значительную часть российского рынка.

Тем не менее производителю придется считаться с новыми правилами игры, которые будет устанавливать российское правительство, убеждена директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

«Чтобы Hyundai реализовал право обратного выкупа, ему потребуются договоренности с российскими властями. Последует пересмотр условий сделки и изменения по цене. Поэтому

возвращение Hyundai в российский бизнес нельзя назвать легковыполнимой задачей.

Есть ряд обстоятельств, которые будут этот процесс усложнять, но завод работает, мощности остались, что является благоприятным фактором для возобновления работы», — считает эксперт.

close Бывший завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге Петр Ковалев/ТАСС

Одного желания выкупить завод корейцам может не хватить, нужно, чтобы правительство или Минпромторг России дали добро на сделку, предупредил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он уверен: в России заводы просто так не продаются и обратно не выкупаются.

«Можно смело предположить, что корейцам будут предъявлены некоторые условия. Например, участие российского бенефициара, какого-то совладельца с определенным пакетом акций. Возможно выдвижение условий по технической документации на будущие модели», — заявил эксперт.

Мосеев также предположил, что власти РФ потребуют от Hyundai обзавестись российским партнером, который станет совладельцем завода. В будущем это позволит избежать риска полной остановки работы предприятий, что произошло после введения западных санкций.

Итоговое решение Hyundai будет зависеть от результатов переговоров между президентами России и США, считает Татьяна Акимова из «Автомаркетолога». Эксперт полагает, что корейская компания будет ждать «отмашки» со стороны американцев.

Конкуренты будут против

Корейское агентство Yonhap считает, что Hyundai Motor будет трудно отвоевать прежние позиции в России, которые уже заняли китайские автобренды.

Старт официальных продаж Hyundai создаст трудности и для отечественных производителей, отметил Мосеев. Он напомнил, что до ухода корейцев модели Solaris и Rio серьезно усложняли жизнь «АвтоВАЗу», конкурируя с автомобилем Lada Vesta.

«Если же рассмотреть другие сегменты, то там интересы китайцев будет задеты сильнее. Поэтому возвращение Hyundai может вымыть с рынка бренды из КНР, которые продают мало машин. По итогу это сильно оздоровит российский рынок», — считает экс-глава РОАД.

Hyundai отсутствует на рынке России уже три года, за это время китайские автокомпании заняли около 60% рынка новых легковых автомобилей, напомнила Татьяна Акимова из «Автомаркетолога».

«Эти компании не отдадут так легко свою долю корейцам», — уверена она.

По прогнозам «Автомаркетолога», в случае возвращения в Россию Hyundai не сможет оперативно достигнуть показателя и в 15% рынка — даже при условии полной локализации, что недостижимо в короткие сроки.

Новому конкуренту не обрадуются даже японские компании, оставшиеся на рынке РФ, хотя их и не принято брать в расчет, согласился Максим Кадаков из «За рулем». По его словам, сила Hyundai в том, что в России у этой марки есть много лояльных клиентов. В итоге многое будет зависеть от цен — очевидно, что автомобили не должны быть дороже китайских, резюмировал эксперт.