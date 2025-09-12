На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кызылчанка устроила массовое ДТП на АЗС и попала на видео

Mash: женщина протаранила несколько машин в очереди на заправку в Кызыле
true
true
true

В Кызыле водительница протаранила несколько машин на заправочной станции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Женщина протаранила несколько машин в очереди на заправку в Кызыле. Люди не пострадали, а вот страховым компаниям придется раскошелиться на ремонт», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего шесть автомобилей получили повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель на легковом автомобиле врезался в ограждения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости врезается в дорожные ограждения, которые разлетаются после удара. Кроме того, на записи заметно, что водитель грузовика останавливает транспорт после ДТП, которое произошло на его глазах.

Кроме того, в Московской области воспламенился фургон.

Ранее в Ростовской области на видео попало, как подросток на скутере влетел в столб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами