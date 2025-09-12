Кызылчанка устроила массовое ДТП на АЗС и попала на видео

Mash: женщина протаранила несколько машин в очереди на заправку в Кызыле

В Кызыле водительница протаранила несколько машин на заправочной станции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Женщина протаранила несколько машин в очереди на заправку в Кызыле. Люди не пострадали, а вот страховым компаниям придется раскошелиться на ремонт», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего шесть автомобилей получили повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель на легковом автомобиле врезался в ограждения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости врезается в дорожные ограждения, которые разлетаются после удара. Кроме того, на записи заметно, что водитель грузовика останавливает транспорт после ДТП, которое произошло на его глазах.

Кроме того, в Московской области воспламенился фургон.

Ранее в Ростовской области на видео попало, как подросток на скутере влетел в столб.