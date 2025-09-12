На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области на видео попало, как подросток на скутере влетел в столб

Mash: подросток на питбайке влетел в столб в Верхнетемерницком
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «Don Mash»

В поселке Верхнетемерницком Ростовской области подросток на скутере врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Парнишка на питбайке влетел в столб в Верхнетемерницком. Предварительно, 15-летний подросток не справился с управлением», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек на скутере едет на большой скорости, в этот момент он врезается в столб. От удара несовершеннолетний байкер падает, а его транспорт отлетает в сторону.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего школьника.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мотоциклисты врезались в проезжающий автомобиль BMW. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл, на котором едут два человека, врезается в иномарку. От удара люди вылетают с транспорта и приземляются на проезжую часть. На записи также заметно, что сразу после аварии водитель BMW подходит к байкерам.

Ранее легковушка устроила ДТП на МКАД, и это попало на видео.

