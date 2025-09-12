В Ростовской области на видео попало, как подросток на скутере влетел в столб

Mash: подросток на питбайке влетел в столб в Верхнетемерницком

В поселке Верхнетемерницком Ростовской области подросток на скутере врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Парнишка на питбайке влетел в столб в Верхнетемерницком. Предварительно, 15-летний подросток не справился с управлением», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек на скутере едет на большой скорости, в этот момент он врезается в столб. От удара несовершеннолетний байкер падает, а его транспорт отлетает в сторону.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего школьника.

