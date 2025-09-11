Легковушка устроила ДТП на МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как легковушка на скорости влетела в ограждения

В Москве на МКАД водитель на легковом автомобиле врезался в ограждения. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«ДТП на 25 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости врезается в дорожные ограждения, которые разлетаются после удара. Кроме того, на записи заметно, что водитель грузовика останавливает транспорт после ДТП, которое произошло на его глазах.

До этого сообщалось, что в Московской области воспламенился фургон.

«Надеюсь, бензобак уже сгорел», — сказал водитель, который запечатлел инцидент на видео.

На опубликованных в сети кадрах видно, что транспорт горит на обочине дороги, при этом пламя охватило автомобиль почти полностью. В начале записи также слышен взрыв. На место возгорания прибыли сотрудники ГИБДД, которые контролируют ситуацию.

По информации канала «На МКАДе ДТП Москва», транспорт загорелся в Ленинском округе на Володарском шоссе.

Ранее на видео попало, как москвич спасался из вспыхнувшей машины.