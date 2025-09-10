«Надеюсь, бензобак уже сгорел»: реакция водителя на вспыхнувший фургон попала на видео

В Подмосковье на видео сняли горящий фургон в момент взрыва

В Московской области воспламенился фургон. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Надеюсь, бензобак уже сгорел», — сказал водитель, который запечатлел инцидент на видео.

На опубликованных в сети кадрах видно, что транспорт горит на обочине дороги, при этом пламя охватило автомобиль почти полностью. В начале записи также слышен взрыв. На место возгорания прибыли сотрудники ГИБДД, которые контролируют ситуацию.

По информации канала, транспорт загорелся в Ленинском округе на Володарском шоссе.

