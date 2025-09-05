Назван средний доход водителя такси в Москве

В Москве доход водителя такси в августе 2025 года в среднем составил 161 тыс. рублей. Об этом сообщает auto.mail.ru.

«Средний доход водителей такси в Москве в августе составил 161 тыс. рублей. За последний месяц он увеличился на 1%, а за год — сразу на 27%, став самым высоким показателем среди крупных городов», — сообщает портал.

В Санкт-Петербурге средняя зарплата водителя такси — 145,8 тыс. рублей, во Владивостоке — 140,9 тыс. рублей.

В целом по России предлагаемая зарплата водителя такси в августе составила 127,2 тыс. рублей, что на 9% больше, чем год назад.

До этого Мособлдума приняла закон, вводящий штраф в 5 тыс. рублей за незаконное предложение услуг такси в аэропортах.

В качестве аргументов против нелегальных таксистов спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов указал то, что они не проходят медицинские осмотры перед сменой, а их машины — предрейсовый технический контроль. Штрафы за предложение неофициальных услуг такси в аэропортах в Подмосковье составят 5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Также россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов из-за новых правил перевозок и необходимости для таксистов страховать гражданскую ответственность перед пассажирами.

Ранее в Госдуме предложили разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе.