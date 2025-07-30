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Штрафы для таксистов-зазывал в аэропортах ввели в Московской области

Мособлдума ввела штрафы для нелегальных таксистов-зазывал в аэропортах
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мособлдума приняла закон, вводящий штраф в 5 тыс. рублей за незаконное предложение услуг такси в аэропортах. Об этом сообщается на сайте областного заксобрания.

«Такое решение было принято для того, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми «зазывалами», а заказ такси был безопасным и удобным – только через официальные точки», — приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Нелегальные таксисты не проходят медосмотры, а их машины — предрейсовые техосмотры, уточнил он. Штрафы за предложение неофициальных услуг такси в Подмосковье составят 5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее стало известно что на новых АЗС в России предписано строить электрозаправки.

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