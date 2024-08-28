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Россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов из-за новых правил

Общественный совет такси: нелегальных таксистов в РФ станет больше из-за ОСГОП

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

С сентября 2024 года водители такси должны оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Однако многие самозанятые таксисты могут принять решение не покупать его из экономии и продолжат работать уже нелегально, заявила «Газете.Ru» глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

«Есть кризис недоверия таксомоторного рынка к страховым компаниям. Это началось, когда рынок столкнулся с отказами в выдаче полисов ОСАГО легкового такси, а далее с кратным ростом стоимости полиса. Появление допстрахования для перевозчиков еще больше ухудшает отношения со страховщиками, и многие таксопарки и самозанятые водители такси рассматривают возможность работать в нелегальном поле. Тарифный коридор на полис ОСГОП начинается от 1,3 тыс. рублей, но ряд страховых компаний уже заявил о сумме в 3,5 тыс. рублей для такси», — сказала Зарипова.

По ее словам, в итоге на рынке появятся более дешевые услуги такси, которые можно будет получить через чаты и каналы в известных мессенджерах. Но в этом случае безопасность пассажиров не будет гарантирована.

С 1 сентября вступает в силу закон о введении в России обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Получить полис таксисты смогут при наличии разрешения на работу, которое выдают, только если есть путевой лист с отметкой о прохождении ежедневного техосмотра. Большинство таксистов (75%) до сих пор не оформили документы, необходимые для работы по новым правилам.

Ранее россиянам рассказали о нарастающем дефиците водителей такси.

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