В Госдуме предложили разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе

Депутат Нилов: инвалидам следует разрешить движение по выделенной полосе
Depositphotos

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в правительство России законопроект, в рамках которого предлагается разрешить движение по выделенной полосе для инвалидов и мотоциклистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту, поправки предлагается внести в статью 12.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В рамках инициативы депутат предлагает освободить от ответственности за движение по выделенной полосе водителей мотоциклов, мопедов, а также транспортных средств со знаком «Инвалид», если данные о нем внесены в федеральный реестр.

Депутат отметил, что люди с ограниченными возможностями при движении по дорогам могут попасть в пробку. Длительное нахождение в ней, по словам главы комитета, может оказать негативное влияние на их настроение и состояние.

«Поэтому допуск перевозящих их авто на выделенку — это объективная необходимость. А аналогичные возможности для мощного двухколесного транспорта — это возможность значительно снизить аварийность с участием мотоциклов и мопедов», — сказал Нилов.

В мае депутаты Государственной Думы фракции «Новые люди» разработали законопроект о скидке в 50% на оплату транспортного налога, если водителя не штрафовали в течение года за нарушение ПДД. По мнению авторов документа, если закон будет принят, водители будут понимать, что нарушения Правил дорожного движения не только создают опасность для их жизни и здоровья, но также имеют практическое воздействие на их финансовое состояние.

Ранее в Госдуме призвали заменить водителей-мигрантов беспилотными такси.

