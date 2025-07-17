Часто бьются: в России хотят запретить праворульные автомобили

МВД предложило ограничить движение праворульных автомобилей по дорогам России из-за повышенной аварийности. Риск ДТП для них более чем вдвое выше, чем у леворульных машин, указало министерство. Ввести запрет на неадаптированные к РФ автомобили из Японии в России пытаются уже не раз, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. К чему это приведет — в нашем материале.

Министерство внутренних дел включило в проект стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года пункт по ограничению автомобилей с правым рулем для использования на дорогах России. Пункт об этом прописан тезисно в проекте документа в качестве меры, которую еще нужно будет проработать.

«Пересмотр подходов к допуску к участию в дорожном движении транспортных средств с правым расположением рулевого управления на основе оценки рисков в области безопасности дорожного движения, создаваемых эксплуатацией таких транспортных средств», — говорится в проекте стратегии.

Необходимость ограничений для праворульных автомобилей в МВД объясняют их повышенной опасностью: транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) в 2024 году для праворульных машин составил 4,9, для леворульных — 2,1.

«В последние годы увеличился импорт автомобилей из восточных стран, выпускающихся преимущественно с правым расположением руля, что повлекло рост основных показателей аварийности с их участием», — отмечают в МВД.

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В среднесрочной и долгосрочной перспективах такой наплыв может сделать дорожное движение опаснее, подчеркивается в документе.

«Газета.Ru» направила в МВД вопросы о конкретных планирующихся или возможных мерах ограничений в отношении праворульных автомобилей, включая запрет на их эксплуатацию и ввоз. На момент публикации ответ в редакцию не поступил. Также «Газета.Ru» направила вопросы в пресс-службу Минпромторга о необходимости введения ограничений в России на праворульные автомобили и влиянии таких мер на развитие промышленности. Там переадресовали эти вопросы в МВД России.

Практика сложилась давно

Никакой необходимости в запрете на эксплуатацию или ввоз в Россию автомобилей с правым рулем нет, убежден депутат Госдумы, зампред комитета по транспорту Юрий Григорьев, который представляет в парламенте Забайкальский край.

«Я не вижу в этом необходимости ни с точки зрения общественного запроса, ни с точки зрения законодательных инициатив. Само МВД не может обращаться с законодательной инициативой: такое право имеют депутаты, либо правительство. Я думаю, мало кто поддержит такую инициативу », — сказал Григорьев «Газете.Ru».

Практика использования праворульных автомобилей гражданами устоялась уже давно. Такие машины хорошо показывают себя в эксплуатации, выдерживают испытания временем и дорогами и не требуют высоких расходов на обслуживание, добавил он.

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«У людей такие машины пользуются спросом, их приобретают, и не просто так. Как я понимаю, люди рассчитывают и планируют свою жизнь. На Дальнем Востоке люди приспособились, проявляют сноровку и достаточно успешно эксплуатируют эту технику. С точки зрения ДТП — не могу оценить, но, конечно, аварии происходят», — подытожил парламентарий.

Армения и Кыргызстан будут против

Ввести прямой запрет на выпуск праворульных автомобилей в эксплуатацию в России не получится, потому что для этого необходимо внесение поправок в общий для стран ЕАЭС техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств», напомнил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Поправки в техрегламент внести невозможно из-за позиции Армении, Киргизии, Казахстана,

где запрета на праворульные автомобили нет. Одновременно мы понимаем, что в ряде случаев светотехника японских автомобилей не соответствует российским стандартам», — объясняет Шапарин «Газете.Ru».

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Автомобили с фарами для левостороннего движения, которые не всегда можно заменить или перенастроить, завозили в Россию сотнями тысяч, оформляя на них липовые свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), говорит эксперт. Если навести в этой отрасли порядок, такие машины не пройдут проверки, добавляет он. С другой стороны, праворульные автомобили эксплуатируются в основном на Дальнем Востоке людьми, которые ездят на них десятилетиями. Опыт у них есть, они знают, как с этим жить, указывает вице-президент НАС.

« Это социальный вопрос, который задевает миллионы россиян в не самых богатых регионах. Поэтому никто из политических администраторов на то, чтобы запрещать эти транспортные средства, не пойдет », — считает Шапарин.

Проблем с безопасностью праворульных автомобилей всего две: органы управления не с той стороны и настройки света. Контроль за светотехникой можно осуществлять уже сейчас, а переоборудовать машины для внутреннего рынка Японии на левый руль невозможно, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«В остальном любой пятилетний автомобиль Toyota, Honda или Nissan безопаснее многих отечественных автомобилей:

по наличию электронных систем, подушек безопасности и по прочим факторам. Говорить, что они критически влияют на безопасность дорожного движения, я бы не стал. Хотя, конечно, они опаснее леворульных. Каждый обгон — проблема», — говорит Кадаков «Газете.Ru».

По его мнению, с технической точки зрения праворульные автомобили власти трогать не будут, опасаясь негативных социальных последствий, но введение на подержанные иномарки дополнительных пошлин возможно.