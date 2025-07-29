На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД опровергли сообщения о запрете праворульных автомобилей

МВД: в России не запретят праворульные автомобили
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

В России не будут запрещать праворульные автомобили. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В связи с появлением в массмедиа информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности», — говорится в публикации.

Волк уточняет, что акцент будет сделан на проведении просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры.

«Призываю журналистов и блогеров вникать в содержание нормативных правовых актов, касающихся деятельности МВД России, и не допускать в своих материалах их неверного толкования», — подытожила Волк.

До этого сообщалось, что министерство внутренних дел включило в проект стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года пункт по ограничению автомобилей с правым рулем для использования на дорогах России. Пункт об этом прописан тезисно в проекте документа в качестве меры, которую еще нужно будет проработать. Необходимость ограничений для праворульных автомобилей в МВД объясняют их повышенной опасностью: транспортный риск в 2024 году для праворульных машин составил 4,9, для леворульных — 2,1.

Ранее гаишники рассказали о поимке 170 пьяных москвичей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами