В МВД опровергли сообщения о запрете праворульных автомобилей

В России не будут запрещать праворульные автомобили. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В связи с появлением в массмедиа информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности», — говорится в публикации.

Волк уточняет, что акцент будет сделан на проведении просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры.

«Призываю журналистов и блогеров вникать в содержание нормативных правовых актов, касающихся деятельности МВД России, и не допускать в своих материалах их неверного толкования», — подытожила Волк.

До этого сообщалось, что министерство внутренних дел включило в проект стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года пункт по ограничению автомобилей с правым рулем для использования на дорогах России. Пункт об этом прописан тезисно в проекте документа в качестве меры, которую еще нужно будет проработать. Необходимость ограничений для праворульных автомобилей в МВД объясняют их повышенной опасностью: транспортный риск в 2024 году для праворульных машин составил 4,9, для леворульных — 2,1.

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