Названы 10 самых популярных новых автомобилей в России

Самым продаваемым автомобилем в России по итогам августа 2025 года стала Lada Granta, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В модельном рейтинге по-прежнему первенствуют автомобили семейства Lada Granta (в т.ч. произведенные на его базе), которые в августе были реализованы в количестве 12,9 тыс. единиц. Это на 31,4% меньше, чем год назад», — сообщает агентство.

На втором месте находится Haval Jolion, который в конце лета разошелся тиражом в 6,6 тыс машин (-25,8% к августу 2024 года). Третье место занимает Lada Vesta, результат которой составил 6,3 тыс. проданных автомобиля (-43,9%).

В топ-10 по итогам продаж в августе вошли Belgee X50, Chery Tiggo 7L, Changan Uni-S, Chery Tiggo 4, Geely Monjaro, Haval M6 и Lada Niva Legend.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

