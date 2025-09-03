На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы 10 самых популярных новых автомобилей в России

Автостат перечислил 10 самых продаваемых новых авто в России
true
true
true
close
LADA

Самым продаваемым автомобилем в России по итогам августа 2025 года стала Lada Granta, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В модельном рейтинге по-прежнему первенствуют автомобили семейства Lada Granta (в т.ч. произведенные на его базе), которые в августе были реализованы в количестве 12,9 тыс. единиц. Это на 31,4% меньше, чем год назад», — сообщает агентство.

На втором месте находится Haval Jolion, который в конце лета разошелся тиражом в 6,6 тыс машин (-25,8% к августу 2024 года). Третье место занимает Lada Vesta, результат которой составил 6,3 тыс. проданных автомобиля (-43,9%).

В топ-10 по итогам продаж в августе вошли Belgee X50, Chery Tiggo 7L, Changan Uni-S, Chery Tiggo 4, Geely Monjaro, Haval M6 и Lada Niva Legend.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы 10 самых дешевых автомобилей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами