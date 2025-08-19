На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Хамзаев рассказал, сколько стоят автономера серий ВОР и АУЕ

Максим Блинов/РИА Новости

Автомобильные номера серий ВОР и АУЕ (организация запрещена в России) стоят свыше 500 тысяч рублей. Об этом сообщил «Ридусу» депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Многие платят немаленькие деньги, чтобы взять так называемые блатные номера. Цены начинаются от 500 тысяч. Человек, который покупает номер серии АУЕ*, прекрасно понимает, что означают эти буквы. Если мы видим роскошную машину с таким номером, значит, ее хозяин хочет нам что-то этим продемонстрировать», — сказал Хамзаев.

По его словам, если речь идет о неком продвижении запрещенного в нашей стране уркаганского движения, это уже имеет огромное негативное психологическое влияние на молодежь.

До этого фотографию внедорожника Mercedes-Benz G-класса с номерами А777УЕ, которую пользователь Александр К. выложил у себя на странице, суд признал экстремистской символикой. Мужчину оштрафовали на две тысячи рублей.

Позже вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр выступил с предложением изъять из оборота автомобильные номера АУЕ и ВОР. Соответствующее письмо с просьбой направлено в МВД РФ.

Если номера АУЕ и ВОР будут изъяты, владельцам таких машин придется их перерегистрировать.

Ранее россиян предупредили о штрафах за несообщение ГАИ о переезде.

