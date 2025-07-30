Россиян предупредили о штрафах за несообщение ГАИ о переезде

Юрист Воропаев: за переезд без сообщения ГАИ могут оштрафовать до 2 тыс. рублей

Российским водителям может грозить штраф до двух тысяч рублей за несвоевременное уведомление Госавтоинспекции о смене места регистрации. Об этом агентству «Прайм» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, автовладельцы обязаны сообщать в ГАИ об изменении регистрационного адреса в течение десяти дней. В случае нарушения требований предусмотрена административная ответственность по статье 19.22 КоАП РФ — штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей. Однако эксперт обратил внимание, что такая практика применяется крайне редко.

Эксперт подчеркнул, что этот момент часто всплывает в ситуациях, когда водители пытаются обжаловать штрафы, зафиксированные камерами. Некоторые заявляют, что не получили постановления из-за переезда. Однако суды в таких случаях указывают на обязанность заблаговременно уведомить ГАИ о смене адреса, на который направляются все документы. В результате восстановить срок подачи жалобы часто не удается.

Ранее президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин предупредил, что если водитель назовет инспектора ГИБДД цензурными, но ругательными словами, его все равно ждет штраф.