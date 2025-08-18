На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фотографию внедорожника Mercedes-Benz с номерами А777УЕ признали экстремистской символикой

Mash: суд признал фото авто с номерами А777УЕ экстремистской символикой
Telegram-канал «Mash»

Фотографию внедорожника Mercedes-Benz G-Класса с номерами А777УЕ суд признал экстремистской символикой, сообщает Telegram-канал Mash. Пользователь Александр К. ранее выложил такое изображение у себя на странице.

«Московский суд решил, что госномер 777 демонстрирует символику экстремистского движения А.У.Е. (организация запрещена в России). Показывать такое в соцсетях нельзя. Мужчина вину признал, раскаялся и заявил, что просто хотел набрать классы», — сообщает канал.

До этого депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонированные стекла автомобилей.

Авторы инициативы указывают в пояснительной записке к законопроекту, что тонировка на стеклах защищает водителей и пассажиров от вредного излучения от солнца и позволяет поддерживать в салоне низкую температуру. Также стекла с тонировкой может послужить защитой от краж имущества из салона. В правительстве не поддержали эту инициативу депутатов.

Ранее россиян предупредили о штрафах за несообщение ГАИ о переезде.

