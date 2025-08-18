Водителей с номерами АУЕ и ВОР могут заставить перерегистрировать авто

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр выступил с предложением изъять из оборота автомобильные номера АУЕ (организация запрещена в России) и ВОР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Соответствующее письмо с просьбой направлено в МВД РФ.

«Поскольку АУЕ признано экстремистским движением и запрещено, то и блатную абвгдейку лепить на машину не стоит. По мнению союза, эти буквы пропагандируют плохое», — сообщает канал.

Если номера АУЕ и ВОР будут изъяты, владельцам таких машин придется их перерегистрировать.

По данным Mash, сейчас экстремистские номера с АУЕ стоят от 65 тыс. до 1,7 млн рублей.

До этого фотографию внедорожника Mercedes-Benz G-Класса с номерами А777УЕ, которую пользователь Александр К. выложил у себя на странице, суд признал экстремистской символикой. Мужчину оштрафовали на две тысячи рублей.

До этого депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонированные стекла автомобилей.

Авторы инициативы указывают в пояснительной записке к законопроекту, что тонировка на стеклах защищает водителей и пассажиров от вредного излучения от солнца и позволяет поддерживать в салоне низкую температуру. Также стекла с тонировкой может послужить защитой от краж имущества из салона. В правительстве не поддержали эту инициативу депутатов.

Ранее россиян предупредили о штрафах за несообщение ГАИ о переезде.