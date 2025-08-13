На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как в Санкт-Петербурге пассажирский автобус заволокло дымом

На видео попало, как «лазурный» автобус заволокло дымом в Петербурге
В Санкт-Петербурге задымился автобус. Видео опубликовал Telegram-канал Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

«На Колпинском шоссе в 6 утра дымился лазурный», — сообщает канал.

О том, что стало причиной задымления, не сообщается.

Пассажирские автобусы в Санкт-Петербурге прозвали «лазурными» за характерный цвет.

Только в 2023 году в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил что пассажирские автобусы массово горели из-за некачественного привода вентилятора.

Ранее появилось видео, на котором школьник на электросамокате упал под автобус в Москве.

