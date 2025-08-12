На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео, на котором школьник на электросамокате упал под автобус в Москве

В Москве на видео попало, как подростка на электросамокате отбросило под автобус
В Москве подросток на электросамокате упал под колеса автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Видео аварии с подростками на самокате в Москве — они арендовали самокат под чужим аккаунтом, врезались в столб, после чего одного парня отбросило под колеса автобуса», — говорится в сообщении.

Камера, установленная на общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека едут на одном электросамокате по тротуару рядом с проезжей частью. Далее транспорт врезается в столб, и подростки падают, при этом один из них попадает под колеса общественного транспорта.

По информации канала, в настоящее время Следственный комитет Москвы контролирует расследование уголовного дела.

До этого сообщалось, что в результате ДТП один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью. Его 16-летнего приятеля госпитализировали прибывшие медики. Водитель автобуса не заметил, что наехал на человека и уехал с места ДТП.

Ранее в Приморье на видео сняли кульбит автобуса с людьми после удара.

