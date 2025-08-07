Правоохранители серьезно поговорили с Выксунским онанистом из автобуса

Выксунский онанист из автобуса сообщил, что больше не будет так делать

В Нижегородской области пожилой мужчина мастурбировал в общественном транспорте на глазах у пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Мужчина мастурбировал у всех на глазах в автобусе «Выкса - Нижний Новгород» - пассажиры зафиксировали момент на видео», — говорится в сообщении.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов нашли 68-летнего мужчину и провели с ним серьезный разговор. Кроме того, нарушителю выписали штраф за мелкое хулиганство. Нижегородец пообещал так больше не делать.

