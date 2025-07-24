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На видео попало, как голая девушка залезла на капот автомобиля

В Мурино голая девушка залезла на капот автомобиля, и это попало на видео
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В городе Мурино Ленинградской области обнаженная девушка залезла на капот автомобиля, сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

Судя по видео, водитель попытался успокоить девушку и увести подальше от дороги, но не удалось — через несколько секунд она снова выбежала к проезжей части.

До этого сообщалось, что в Томской области голый мужчина убегал от сотрудников ДПС по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голый человек бежит по дороге, при этом гаишник пытается догнать нарушителя. На записи также заметно, что мимо проезжают автомобили.

Ранее нижегородец без трусов прополз по проезжей части и попал на видео.

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