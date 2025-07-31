В Крыму мужчина без трусов игнорировал ПДД и попал на видео

В Крыму голый мужчина шел по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью обнаженный человек идет по дороге в необорудованном для пешеходов месте. При этом рядом с ним проезжают машины. На записи также слышно, как люди смеются с внешнего вида мужчины.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде голый мужчина шел по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как полностью обнаженный мужчина трогает себя на дороге, при этом нижегородец сначала идет по пешеходному переходу, а после выходит на проезжую часть. На записи также заметно, как мимо нарушителя проезжает черный легковой автомобиль.

Кроме того, в Крыму женщина с голой грудью каталась на крыше машины. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как обнаженная женщина сидит на крыше движущегося автомобиля и держится рукой за транспорт. На записи также слышно, как автор видео смеется.

Ранее в Мурино голая девушка залезла на капот автомобиля.