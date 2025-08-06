Россиянин показал половой орган после драки на проезжей части, и это сняли на видео

В Петрозаводске на видео попало, как мужчина обнажился после драки на дороге

В Петрозаводске мужчина обнажился после драки на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Петрозаводске дебошир показывал половой орган посреди улицы. Как написал очевидец в городском паблике, позапрошлой ночью в Финском проезде трое мужчин шумели и громко матерились в три часа ночи. В чем суть конфликта — автор видео так и не понял, но один из приятелей был настроен весьма агрессивно», — говорится в сообщении.

По информации канала, мужчина бросал камни, стоя на дороге, а также обнажался перед местными жителями. На опубликованных в сети кадрах видно, что после произошедшего нарушители убежали по проезжей части на парковку.

Также сообщается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого сообщалось, что в Крыму мужчина без трусов игнорировал ПДД. На записи видно, как полностью обнаженный человек идет по дороге в необорудованном для пешеходов месте.

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