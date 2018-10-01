В Таджикистане в ДТП с грузовиком погибли семь человек

В МВД Таджикистана проинформировали о ДТП, в результате которого погибли семь человек и пострадали пятеро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел вечером 30 сентября в Ляхшском районе, расположенном на востоке Таджикистана. Группа местных жителей на грузовике возвращалась после сбора картофеля.

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«Водитель не справился с управлением, машина упала сначала в обрыв, а потом в реку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане в результате наезда легкового автомобиля на группу велосипедистов погибли четыре иностранных туриста.