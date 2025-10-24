Авторынок России обвалится на 40% в 2026 году из-за трех факторов

Вслед за всплеском продаж новых автомобилей этой осенью российский авторынок ожидает резкий спад, рассказали «Газете.Ru» аналитики автобизнеса и автодилеры. К этому ведет совокупность факторов: стимулирование граждан банками сохранять деньги на депозитах, рост тарифов утильсбора и цен на автомобили. О том, когда именно случится новый обвал продаж — в материале «Газеты.Ru».

Продажи новых автомобилей в I квартале 2026 года будут находиться на уровне 80-90 тыс. машин в месяц, рассказали «Газете.Ru» в аналитическом агентстве «Автостат». Для сравнения в этом октябре, по оценкам агентства, будет продано более 150 тыс. новых легковых автомобилей, а в сентябре автодилерами — отгружено 122 тыс. машин.

То есть по сравнению с нынешней ситуацией рынок обвалится примерно на 40%.

В тоже время в «Автостат» подчеркивают, что уровень продаж в 80-90 тыс. машин в месяц повторяет ситуацию I квартала 2025 года, когда тоже был сильный спад.

«Спад будет в I квартале 2026 года. Мы его ожидаем однозначно. С одной стороны, это сезонность, с другой — часть машин будут проданы «заранее»: в сентябре-октябре спрос активизировался в связи с предстоящим повышением утильсбора, и тот, кто откладывал решение о приобретении автомобиля, лучше купит его сейчас, — рассказал «Газете.Ru» гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

— С начала года каких-то стимулов к покупке машины уже не будет: цены станут выше».

Фактор «утиля»

Сильнейший спад в первом полугодии 2026 года ожидают и в дилерском холдинге «Рольф». Основная причина — рост утильсбора, налогов и стремления россиян приобрести машины до их подорожания.

«Думаю, все те, кто планировал покупку автомобиля в обозримом будущем, в течение полугода, придут и купят ее сейчас: в октябре, ноябре и декабре, скорее всего. Поэтому логично предположить, что продажи в январе и феврале пройдут по сценарию спада объемов», — рассказал «Газете.Ru» директор по продажам новых автомобилей группы компаний «Рольф» Николай Иванов.

По его словам, январь и февраль – месяцы с традиционно низким сезонным спросом и объемами продаж новых автомобилей. К этому можно добавить, что

с 1 января будет проиндексирован тариф утильсбора,

а до этого изменится сам порядок его начисления, кроме прочего, НДС поднимется на 2% — перечислил факторы, толкающие рынок вниз, Иванов.

Банки удерживают россиян от покупки авто

Если продажи автомобилей в 2026-м окажутся на уровне 2025 года, это можно будет считать успехом, полагает автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Высокая ключевая ставка сохраняется, поэтому

ожидать перетока денег с депозитов в личное потребление пока рано.

С точки зрения налоговой нагрузки – НДС растет, налоги на малый бизнес за счет понижения лимита на упрощенную систему налогообложения повысятся, доходы населения вряд ли будут расти. Уверенности в доходах завтрашнего дня еще меньше, люди будут откладывать дорогостоящую покупку», — перечислил Мосеев в беседе с «Газетой.Ru» негативные тренды.

Кроме того, пока нет понимания, какие меры Центробанк предпримет для борьбы с инфляцией, которая растет три недели подряд, добавил он. Мосеев не исключил, что Центральный банк может менее охотно идти на дальнейшеее снижение ключевой ставки.

Сейчас политика банков стимулирует людей к накоплению денег, а не тратам, в борьбе за розничных клиентов. Крупные российские кредитные организации в сентябре — октябре повысили ставки по депозитам, писала газета «Ведомости».

По ее данным, максимальная доходность у ряда ключевых депозитариев достигает 16%, прежде всего по краткосрочным депозитам. В то время, ккак ключевая ставка ЦБ, установленная в конце сентября, составляет в России 17%.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) объем выданных автокредитов в январе-августе 2025 года уже сократился на 44% к аналогичному периоду прошлого года и составил 868,4 млрд рублей. Это стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года, указали в НБКИ.

Что будет с утильсбором

В соответствии с планом поэтапного повышения утильсбора в России, принятым в 2024 году, он в очередной раз увеличится с 1 января. Неопределенной остается ситуация с изменением методики расчета утильсбора и привязкой его к мощности автомобиля.

Введение этой меры было запланировано на 1 ноября 2025 года, однако затем первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможность ее отсрочки. Параметры отсрочки пока не обнародованы.

Возник дефицит машин

Николай Иванов из «Рольфа» указывает, что в нынешней рыночной ситуации скидки и другие стимулирующие меры со стороны автопроизводителей и дилеров потеряли актуальность, но в дальнейшем они могут быть возобновлены.

«Спрос достаточно высокий, а складские запасы начали истощаться. Как будет дальше — покажет рынок, будем смотреть на I квартал 2026 года.

В зависимости от ситуации может быть активирован тандем дилер-дистрибьютор,

с акциями и другими преференциями при покупке автомобиля, если рынок начнет тормозить», — заключил Иванов.

В пресс-службе Минпромторга не ответили на вопрос «Газеты.Ru» относительно ожидаемого спада продаж автомобилей в 2026 году и мер по его минимизации, но напомнили о прогнозе министра Антона Алиханова о падении российского авторынка на четверть в 2025 году по сравнению с 2024-м.