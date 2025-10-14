Минпромторг подготовит предложения по возможной отсрочке новых правил утильсбора

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу РФ представить предложения по возможной отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на машины, сообщает ТАСС.

«Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров», — сообщает агентство.

16 сентября стало известно, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

По словам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, после введения с 1 ноября повышенного утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. для частных лиц, в Россию перестанут ввозить по каналам альтернативного импорта популярные кроссоверы Geely Monjaro.

Ранее во Владивостоке жители вышли на митинг из-за повышения утильсбора.