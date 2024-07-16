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Стали известны сроки резкого повышения утильсбора на автомобили в России

Утилизационный сбор на машины планируется поднять на 85% c 1 октября

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Утилизационный сбор на автомобили планируется разово увеличить на 70-85% с 1 октября 2024 года, а затем проводить его ежегодную индексацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства, вынесенный на общественное обсуждение.

Документ планируется ввести в действие 1 октября. Согласно проекту, коэффициент, по которому рассчитывается утилизационный сбор, при ближайшем разовом повышении увеличится на 85% для машин с двигателями рабочим объемом от 1 до 2 литров. В настоящее время он установлен на уровне 15,03, а должен подняться до 27,81. Предусмотрено повышение утильсбора и для других категорий транспорта.

Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Базовая ставка для расчета утильсбора составляет 20 тыс. рублей, и по нынешним правилам производитель или импортер (юрлицо) уплачивает за легковую машину 300,6 тыс. рублей сбора, после ближайшего повышения эта сумма может возрасти до 556,2 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что индексация утилизационного сбора на автомобили в России будет пошаговой.

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