«Привилегия для богатых»: в России резко подорожало обучение в автошколах

Стоимость обучения в автошколах России за год выросла на 20%

Обучение в автошколах по всей России подорожало на 20%, выяснила «Газета.Ru». В Москве цены бьют рекорды — без 60 тыс. рублей не получится найти нормальную автошколу, говорят участники рынка. Водительское удостоверение все больше походит на привилегию для богатых, считают эксперты, при том что в стране сохраняется дефицит профессиональных водителей.

По итогам семи месяцев 2025 года средняя стоимость начального курса обучения в автошколе подскочила на 20,2% в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые проанализировало издание «Бизнес-секреты». С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

«Средняя по России стоимость начального курса вождения легкового автомобиля на июль 2025 года — 44 153 рубля. В период с января по июль 2025-го средняя стоимость по стране составила 42 879 рублей. В 2024 году за этот же период средняя стоимость обучения была значительно меньше: 35 682 рубля», — говорится в исследовании.

При этом средний ценник на обучение в автошколе в 2024 году был на 14% выше, чем в 2023-м. По итогам исследования, дороже всего получать права сейчас в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах (в среднем от 60 тыс. до 65 тыс. рублей), а дешевле — в Приволжском и Северо-Кавказском (от 16 тыс. до 24 тыс. рублей).

В Москве средняя стоимость начального курса вождения оценивается в 46,7 тыс. рублей (23-е место в рейтинге), а в Подмосковье — 43,8 тыс. рублей (32-е место). В топ-10 попал Санкт-Петербург со средним ценником в 55,8 тыс. рублей.

Много проблем

Одновременно с ростом цен количество автошкол в городах-миллионниках России стало сокращаться — за год суммарно их стало меньше на 6%, ранее подсчитали в сервисе 2ГИС. В январе — июле этого года количество образовательных учреждений для начинающих водителей сократилось на 8%, на 325 точек. Для сравнения: за тот же период прошлого года их число даже росло на 1%.

На фоне закрытия автошкол среди россиян стали популярны услуги частных инструкторов по вождению. С начала 2025 года, согласно данным сервиса «Профи.ру», спрос на них вырос на 14%.

Почему так дорого

Подорожание обучения в автошколах коррелирует с общим ростом расходов граждан, связанным с инфляцией, отмечает президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. По ее словам, сильнее всего повлияло увеличение ценников на техническую базу автошкол.

«Растут цены на обслуживание, запчасти, расходные материалы. При этом доходы населения не увеличиваются. Для автошкол повышать стоимость тоже проблематично — мы сразу теряем клиентов, которые не могут тратить такие серьезные суммы.

Некоторые учреждения пытаются найти выход, часть из них даже жертвует качеством своей работы,

чтобы удержать средние цены», — пояснила «Газете.Ru» Зайцева.

Большая часть автошкол арендует помещения и автомобили, в мегаполисах на это уходят огромные средства. По оценке эксперта,

профессиональное обучение вождению в Москве не может стоить ниже 60–65 тыс. рублей.

Изменился и портрет среднестатистического кандидата в водители, заявила Зайцева. Если 10–15 лет назад почти все молодые люди хотели получить права, то сейчас это делается только в случае реальной необходимости, как раз из-за больших трат на обучение.

Российским автошколам, помимо прочего, приходится трудно из-за кризиса на авторынке.

«Новые машины на рынке в основном китайского производства. Но пока у нас нет статистики, что машины из Китая достаточно устойчивые и ресурсные для процесса обучения вождению. Поэтому многие автошколы опасаются экспериментировать с ними, продолжая использовать старые автомобили», — отметила она.

Права только для богатых

За прошедший год обучение в автошколах в России могло подорожать еще сильнее, чем говорится в исследовании — на 25–30% в зависимости от региона, заверил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Гильдии автошкол России, автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.

«Из-за недобросовестных участников рынка, которые демпинговали, стоимость обучения в автошколах была занижена. Сейчас ценник пришел к оптимальному уровню, особенно на фоне введения новых требований и их ужесточения со стороны налоговой и контролирующих органов. В среднем по России речь идет примерно о 60 тыс. рублей», — сказал собеседник.

Удорожание обучения в автошколах создает риск того, что водительское удостоверение станет привилегией исключительно состоятельных людей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Для молодого человека, студента или жителя малого города сумма в более 70 тыс. рублей — это огромное финансовое давление.

Автомобиль для многих — не роскошь, а необходимость. Лишая людей возможности получить права из-за финансовых барьеров, мы социально их ограничиваем. Это неприемлемо», — сказал депутат.

По словам Ткачева, многие автошколы пытаются нивелировать рост цен за счет рассрочек, скидок определенным категориям граждан и акций. Это правильная инициатива рынка, но она не решает системной проблемы, считает депутат. Он пояснил, что стоимость обучения зависит от множества факторов, поэтому бороться с подорожанием точечно бесполезно.

Из-за дорогого обучения в России нарастает дефицит водителей, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин

«Люди не могут позволить себе учиться в автошколах, потому что это очень дорого. Этот фактор отсеивает значительную часть потенциальных водителей.

В России очень серьезный дефицит водителей, и он нарастает.

Количество выдаваемых удостоверений снижается год за годом», — сказал эксперт.

Что делать

В Национальном автомобильном союзе считают, что в России необходимо провести серьезные реформы в автошколах и изменить подход к обучению.

«Нужно начать преподавать ПДД в школе в рамках курса основы безопасности жизнедеятельности. В школе стоит проводить теоретический экзамен, разрешить самосдачу и работу с инструкторами, потому что

монополия автошкол не дает качественного образования

— единицы сдают с первого раза. Здесь все нужно реформировать «от» и «до». Автошколы нужно оставить в прошлом», — убежден Шапарин.

Депутат Ткачев также указал на необходимость изменить формат обучения в автошколах. По его словам, учебные часы, отведенные на изучение двигателя внутреннего сгорания или иных узкоспециализированных тем можно перенести в цифровой формат для самостоятельного изучения или заменить на более практические дисциплины.

Он добавил, что в процесс обучения необходимо внедрить современные тренажеры виртуальной реальности для отработки навыков вождения. Это должно значительно сократить расходы на бензин и амортизацию учебных автомобилей. Также Ткачев предложил рассмотреть возможность более гибкого подхода к количеству обязательных часов вождения для тех, кто демонстрирует высокие навыки.

«Необходимо законодательно обязать все автошколы работать по принципу «все включено». Чтобы цена в договоре была окончательной и включала все сборы. Также можно рассмотреть возможность предоставления целевых субсидий или налоговых льгот тем автошколам, которые обеспечивают высокий процент сдачи с первого раза и внедряют современные технологии обучения», — заключил он.