Сплошные подорожания: что ждет российских водителей в октябре

«Газета.Ru» назвала семь важных изменений для российских водителей в октябре

Грядущий октябрь для российских водителей ознаменуется очередным подорожанием автомобилей и урезанием прямых скидок от автопроизводителей. Кроме того, вырастут цены на бензин и обслуживание на СТО. Также в некоторых регионах придется менять резину из-за внезапно наступивших заморозков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Цены вырастут

В октябре российских водителей ожидает очередное повышение цен на новые и подержанные автомобили, рассказали «Газете.Ru» опрошенные эксперты.

«Возможно подорожание в рамках 1-3%.

По большей части это связано с корректировкой или отменой дисконтных программ и различных поддержек, от бренда к бренду. Таким образом, растет именно конечная стоимость для потребителя», — заявил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Также осенью обслуживание машины в России в среднем поднимется в цене на 5-9% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, сообщила гендиректор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова. Быстрее всего дорожают сами работы и расходники с импортной составляющей.

Скидки урежут

Во второй месяц осени скидки на автомобили заметно сократятся, рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Сентябрь стал первым месяцем в году, когда импортеры ослабили свои бюджеты на скидки. Основная причина — это активный июль, когда в России было продано 120 тыс. новых легковых машин, рост к июню составил сразу 34%. Этот факт воодушевил импортеров, весь август они обсуждали стратегии, и решили с сентября значительно уменьшить свои программы поддержки продаж», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

close Shatokhina Natalya/press.media/Global Look Press

По словам Тюктеева, более 70% производителей отменили программы стимулирования продаж , что сразу же отразится на дисконтировании. Кроме того, на рынке новых автомобилей снижается затоваренность: запасы импортеров и дилеров сократились до разумных значений и соответствуют текущему уровню спроса.

«На рынке сейчас присутствует около 350 тыс. новых легковых машин, что соответствует трехмесячным продажам.

Средний сток у дилера измеряется коэффициентом от 1 до 1,5 к ежемесячным продажам, что соответствует норме»,

— сказал собеседник.

В «Рольфе» ожидают, что из-за отмены скидок автомобили подорожают на 50-100 тыс. рублей.

«Скидки и правда постепенно отменяются, параллельно росту спроса и снижению количества автомобилей на складах. Чаще всего это повышение не влияет на решение клиента о покупке машины, так как разница составляет, в большинстве случаев, 50-100 тыс. рублей», — заявил Николай Иванов.

Резину менять

Водителям в некоторых регионах придется поменять летнюю резину не дожидаясь ноября из-за внезапно пришедших заморозков. Традиционно водителям рекомендуют «переобуваться», когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +5°C. В Москве такой температурный режим приходится на конец октября и ноября.

«В текущем году, судя по прогнозам синоптиков, автомобилистам Москвы, Санкт-Петербурга и областей стоит ориентироваться на последнюю неделю октября, а в Центральных регионах,

на Урале и в Сибири уже надо было провести замену шин»,

— заявил «Газете.Ru» СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов.

close Алексей Куденко/РИА Новости

Надолго откладывать замену покрышек не стоит, считает директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Летние шины теряют свои свойства уже при температуре +5°C. С учетом того, что в ночные часы температура опускается до околонулевых значений, легко попасть в ситуацию, когда сцепления шин с дорожным покрытием будет недостаточно», — сказал он.

Однако с шипованными шинами торопиться не стоит, считает Тимашов. По его словам, такие покрышки (если днем воздух прогревается до +10 и выше) могут увеличивать тормозной путь и ухудшать управляемость.

Бензин подорожает

Литр бензина «АИ-92» на российских заправках в октябре подорожает на 2-4% по сравнению с текущими показателями — до 60-62 рублей, предупредила преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова в беседе с «Газетой.Ru». По ее словам, литр «АИ-95» прибавит в цене 3-5% и будет стоить в среднем 65-68 рублей.

Эксперт добавила, что в годовом выражении рост может оказаться заметно выше:

по сравнению с октябрем прошлого года, литр «АИ-92» подорожает примерно на 8–9%, а «АИ-95» — на 10–12%.

Также до 31 октября в России действует запрет на экспорт бензина. Подробнее о том, почему в стране дорожает топливо — читайте в материале «Газеты.Ru».

Шлагбаумов станет больше

В Москве с октября начнут устанавливать шлагбаумы во дворах по упрощенным правилам, контролировать эту работу будут городские власти. Это полезная мера, особенно для тех, кто живет на окраине города, где часто люди бросают свои машины, чтобы пересесть на общественный транспорт, заявил автоюрист Дмитрий Золотов в беседе с ОСН.

close Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Помимо этого, во дворах очень много паркуется таксистов, а они вообще не должны там присутствовать», — подчеркнул эксперт.

Автокредиты доступнее

В результате снижения ключевой ставки ЦБ до 17% автокредиты в России в октябре станут брать чаще, полагают в «Автомаркетологе».

«Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков приблизилась к 15,6%.

Все это дает пространство для более мягкого снижения ставок по автокредитам в октябре и ноябре. Поэтому в октябре можем ждать небольшого прироста выдач к сентябрю», – подчеркнула Татьяна Акимова.

Она отметила, что на фоне снижения депозитных ставок многие россияне потратят деньги на покупку автомобиля.

Допуслуги не навяжут

В октябре Госдума во втором чтении рассмотрит поправки в КоАП, которые должны увеличить штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров. Если их примут, то штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (вместо нынешних 2-4 тыс.), а для юрлиц — от 250 тыс. до 1 млн руб. (вместо 20-40 тыс. рублей).

«Принятие поправок окажет значительное влияние на рынок автомобилей и смежные услуги.

Например, приведет к повышению уровня доверия среди покупателей. Кроме того, возможно и снижение общей стоимости владения автомобилем, так как покупателям больше не придется оплачивать лишние опции», — заявили во Fresh.

После реформы утильсбора дилерам будет дешевле привезти иномарку, чем россиянам-частникам После отмены льготного утильсбора в России граждане будут поставлены в неравные условия... 23 сентября 20:15

Однако некоторые автосалоны и автодилеры могут столкнуться с финансовыми трудностями, так как значительная доля прибыли ранее приходилась именно на продажу дополнительного оборудования и услуг, заявил Юрий Чистов.