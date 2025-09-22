«Таких цен не существует в природе». Страховщики откажутся от ремонта автомобилей по ОСАГО

Центробанк и страховщики предложили поправки в закон ОСАГО, которые заставят россиян самостоятельно искать ремонтников и автосервисы для восстановления автомобиля после ДТП. В противном случае водителю страховщики выдадут деньги, которых не хватит на ремонт, говорят эксперты. Подробнее об инициативе, которая серьезно ущемит права потребителей, — в материале «Газеты.Ru».

Больше ответственности

Центробанк предложил новые правила ремонта по ОСАГО, которые обяжут водителей самостоятельно искать станцию техобслуживания (СТО) для проведения необходимых работ в случае повреждений из-за ДТП. С такой инициативой выступил замдиректора департамента страхового рынка регулятора Никита Теплов в рамках круглого стола, на котором обсуждались изменения в закон об ОСАГО.

«Новые правила предоставляют автомобилистам право выбора СТО.

Если вы принимаете решение о ремонте самостоятельно, и что-то пошло не так, вы за это будете отвечать. Больше сомнений, больше ответственности за то решение, которое сам принимает на свои руки», — цитирует Теплова ТАСС.

Согласно действующему закону, страховая компания организует ремонт поврежденного автомобиля при наличии у нее договора с автосервисом. Также по желанию страховщика клиенту предложат компенсацию деньгами, но с учетом износа автомобиля — это, когда только 50% от положенной суммы возмещается за ущерб в ДТП. Если водителя это не устроит, то он может обратиться в суд.

Теплов считает, что инициатива позволит повысить предсказуемость процедур по ОСАГО, а также снизить число жалоб и судебных разбирательств. Однако он отметил, что идея требует значительной детализации.

Страховщики разорились в судах

За последние три года доля подобного денежного возмещения по ОСАГО, когда пострадавших в авариях россиян страховщики оставляют без ремонта автомобиля, резко выросла. Фактически только 6% клиентов ремонтируют машины в рамках «автогражданки», в то время как в 2019 году таких страхователей было 15%, сообщили «Газете.Ru» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Тем нее менее сообщество страховщиков выступает за поправки в закон, предложенные ЦБ.

В РСА пожаловались, что на страховые компании обрушились многочисленные судебные иски от клиентов, которым отказали в ремонте автомобиля. Водители не соглашаются на денежные выплаты по ОСАГО,

если они не покрывают полную стоимость ремонта машины после ДТП.

Единственным вариантом решения вопроса для клиентов остается суд, который часто встает на сторону потребителя и заставляет страховщиков выплачивать адекватные ущербу автомобиля суммы, а также неустойки за увеличение сроков ремонта или невозможность отправить машину на СТО.

«Это привело как к новым видам жалоб, связанных с тем, что у страховщика нет возможности организовать ремонт в каких-то случаях, так

и к новой, достаточно, негативной судебной практике — взысканию со страховых компаний сумм в размере, превышающем лимит по ОСАГО, зачастую в несколько раз»,

— заявили в РСА.

В союзе предлагают водителям самостоятельно выбирать автосервисы, а после чего страховщики будут переводить в эти сервисы оплату в рамках своих расчетов.

«Автовладельцы смогут получить от страховой компании компенсацию в пределах величины износа в дополнение к первичной выплате,

осуществленной на основании независимой технической экспертизы. Для получения данной доплаты также предлагается установить достаточно комфортный срок — 9 месяцев после первой страховой выплаты», — пояснили в РСА.

Если в ходе ремонта будут выявлены скрытые повреждения, то об этом также нужно будет уведомить страховую компанию. Повторную выплату потребителю должны предоставить в течение 90 дней.

Денег не хватит

Все выплаты по ОСАГО будут калькулироваться на основании справочников средней стоимости. В большинстве случаев итоговые суммы, необходимые для ремонта авто, сильно занижают, заявил «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Страховые компании пытаются снять с себя любую ответственность за ремонт,

невыполнение работ в срок, некачественные запчасти и их доставку. Люди же надеются, что им отремонтируют машину, но в большинстве случаев на СТО с них просят доплату», — заявил правозащитник.

По словам Шапарина, методики подсчетов РСА не позволяют отремонтировать машину качественно, например, стоимость нормо-часа для Porsche едва превышает 1 тыс. рублей.

«Понятно, что таких цен не существует в природе. Просто очередная попытка вывести страховые компании из-под ответственности», — отреагировал на инициативу ЦБ вице-президент НАС.

Потеря денег

Инициатива ЦБ и РСА несет серьезные финансовые риски для покупателей ОСАГО, уверен автомобильный адвокат Лев Воропаев. По его словам, разбирательства в суде из-за некачественного ремонта или недоплаты от страховщика позволяли потребителям защитить свои права, которые постоянно нарушаются. Через суд россиянам удавалось взыскать на ремонт автомобиля денежные суммы на уровне рынка. Поправки в закон лишат граждан этой возможности, уверен Воропаев.

«Судя по всему, страхователи больше не смогут получать рыночное возмещение за ремонт из-за единой методики расчетов, которая изначально носит не совсем честный характер —

по этим ценам в подавляющем числе случаев практически нереально отремонтировать автомобиль.

По этой причине многие страховщики не направляют машины на СТО — денежных средств не хватает для восстановительного ремонта», — пояснил автоюрист.

По его словам, ЦБ необходимо ужесточить контроль над рынком и работой финансового уполномоченного, который зачастую принимает решения вразрез с позицией Верховного суда РФ и неэффективно занимается досудебным урегулированием. Эти факторы заставляют автомобилистов активно нагружать судебную систему, уверен Воропаев.

Также автоюрист отметил, что если и предлагать изменения в закон, то единую методику страховщиков расчета убытков от ДТП и справочники цен необходимо привести к рыночным показателям реальных цен, а не вымышленных.

«Если не будет четкой и объемной реакции со стороны автовладельцев, то высока вероятность того, что данный законопроект будет принят.

Это предложение исключительно нарушает права граждан по сравнению с той ситуацией, которая существует на сегодняшний день.

Более того, ЦБ никаких регуляторных мер в отношении страховых компаний, многие из которых на протяжении многих лет нарушают законодательство, не предлагает», — резюмировал Веропаев в беседе с «Газетой.Ru».

Страховщики «за»

Опрошенные «Газетой.Ru» страховые компании в целом положительно высказались о поправках в закон. Они честно соглашаются, что изменения снимут с них прежнюю ответственность.

«Фактически ситуация не меняется, только в качестве заказчика ремонта выступает не страховщик, а клиент, который вправе устанавливать свои требования к срокам ремонта, его стоимости, качеству и т.д.», — сказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «Макс» Иван Попов.

Поправки в закон об ОСАГО снимут ответственность со страховщиков за качество выполнения работ, подтвердил «Газете.Ru» директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Максим Дмитриев.

«Если потребитель недоволен качеством оказания услуги,

он не принимает эту услугу или обращается с рекламацией.

В случае с натуральной формой возмещения фактическим исполнителем является СТО как самостоятельная организация. Тем не менее сейчас за действия СТО ответственность несут страховщики», — сказал он.