Возлюбленная Цапка попыталась снять арест с трех автомобилей

Возлюбленная главаря «банды Сергея Цапка» попыталась снять арест со своих трех автомобилей через суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суммарная стоимость трех машин (Audi Q7, Audi A8 и Nissan X-Trail) на вторичном рынке оценивается в 2 млн рублей. На них наложен запрет на регистрационные действия. Он был наложен в ходе уголовного дела, возбужденного в том числе в отношении Цапка. Судя по документам, ограничение на имущество возлюбленной бандита — Анжелы Марии Оделин Феррер — было наложено из-за ошибочного основания, что она является его законной супругой.

До этого сообщалось, что член «банды Сергея Цапка» Андрей Быков не выжил в зоне специальной военной операции.

По информации СМИ, Быкова не стало еще в апреле. Родным мужчины о произошедшем сообщили несколько дней назад.

Быков отправился на спецоперацию более полутора лет назад. В начале прошлого года он был ранен, после чего приехал на лечение домой. Тогда же в интернете появилась фотография, на которой он в гипсе стоял с матерью Сергея Цапка.

Ранее глава Россаккредитации уволился после скандала с липовыми документами на авто.