В России с осени подорожает обслуживание автомобилей

Автомаркетолог: осенью в РФ стоимость обслуживания автомобиля вырастет до 9%
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

С началом осени в России заметно вырастет средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

С сентября стоимость обслуживания машины в России поднимется на 5-9% по сравнению с осенними показателями прошлого года, сказала эксперт.

«Причина — высокий ценовой фон и сезонный пик сервиса. Весной Росстат уже фиксировал всплеск по категории «ремонт и техобслуживание ТС» <...> Также часть владельцев откладывает покупку авто и чаще выбирает ремонт своей машины вместо замены, что подталкивает средний чек вверх», — пояснила она.

Акимова добавила, что быстрее всего дорожают сами работы (нормо-час, комплексные ТО), поскольку на них давят зарплаты и загрузка постов. Также стремительно растут в ценах расходники с импортной составляющей (масла, жидкости, фильтры, аксессуары), шиномонтаж и зимние шины.

Тем не менее до конца сентября возможны уценки летней резины и неликвидов.

«Риски диапазона — курс и логистика: при ослаблении рубля верхняя граница уедет вверх», — предупредила Акимова.

Ранее стало известно, что такси подорожает на 30% с нового года.

