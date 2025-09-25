Искусственно создали ажиотаж: почему в России пропадает бензин на заправках?

Аксенов: перебои с топливом в Крыму планируют устранить за две недели

В России жители регионов пожаловались на нехватку топлива и закрывающиеся автозаправки. При этом бензины АИ-92 и АИ-95 стали пропадать даже в крупных городах. Как выяснила «Газета.Ru», владельцы небольших сетей АЗС специально начали ограничивать ажиотажный спрос, чтобы потом было чем торговать.

В России котировки на бензин находятся на рекордных уровнях: в среду цена на АИ-92 выросла на 0,05% и достигла 73 684 рублей за тонну, а на АИ-95 — на 0,27%, до 79 393 рублей за тонну. За период с 16 по 22 сентября 2025 года рост цен на топливо зафиксировали в 82 субъектах РФ, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил Росстат.

В разных частях России возникла нехватка топлива и закрываются заправки. В частности, бензин стремительно исчезает с АЗС Подмосковья, Крыма, Забайкалья и Приморья, передают СМИ. На заправках в Крыму возник дефицит 92-го и 95-го бензина, на некоторых АЗС топливо этих марок выдают по талонам, а на части заправок его вообще нет. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк призвал граждан не создавать искусственный спрос и не покупать топливо про запас.

«В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки Аи-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки Аи-92», — написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Местные жители говорят, что впервые за последние 20 лет столкнулись с настолько серьезными проблемами с бензином. Некоторые из них пытаются запастись топливом и ради этого ночуют в километровых пробках к АЗС.

При этом паника среди водителей приводит к еще более стремительному истощению бензина на заправках. Для решения проблемы в России временно ограничили экспорт бензина до конца сентября.

«Сейчас в нескольких регионах России действительно фиксируются перебои с поставками бензина, особенно марок АИ-92 и АИ-95. На более удаленных территориях, таких как Приморье, Курильские острова и Крым ситуация с наличием топлива наиболее острая <...> сильнее всего страдают независимые АЗС», — подтвердил в беседе с «Газетой.Ru» директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

В итоге одни заправочные станции стали закрываться, так как им нечего продавать, а другие продолжили работу за счет дизеля или ограничили отпуск бензина на одного потребителя до 10-20 л, рассказали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Некоторые региональные игроки рынка признали, что топливо заканчивается раньше, чем его успевают доставить.

Целый ряд АЗС решил выживать за счет поднятия ценника: несетевые станции подняли стоимость бензина примерно на 10% в Тамбовской, Тверской и Липецкой областях — местные водители уже обратились в управление Федеральной антимонопольной службы и потребовали провести проверку, сообщает Telegram-канал Mash.

В целом по стране в период с 28 июля по 22 сентября число работающих автозаправок сократилось на 360 (-2,6%), писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «ОМТ-Консалт». Сильнейшее сокращение зафиксировано среди независимых сетей (-4,1%), в Южном федеральном округе (-14,2%). В Крыму и Севастополе бензин перестали продавать 50% АЗС, уточняет издание.

Почему бензина не хватает

Нехватка топлива в России возникла из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по НПЗ, рассказал «Газете.Ru» источник на рынке, пожелавший сохранить анонимность.

«Практически каждый день идут атаки со стороны Украины на инфраструктуру. Соответственно, до 25% объема мощностей уже выведены из строя . Это катастрофически много. Одновременно с этим никто не отменял плановые ремонты НПЗ, которые останавливают предприятие на месяц», — рассказал он.

Собеседник утверждает, что

нехватка топлива стала заметна и в Москве — далеко не везде можно найти в наличии АИ-95 и АИ-92.

По его прогнозам, дефицит будет усугубляться и дотянется до всех регионов. При этом решить проблему в ближайшее время не удастся из-за нехватки производственных мощностей.

Однако президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов в беседе с «Газетой.Ru» уверил, что

ситуация с топливом в РФ, напротив, должна нормализоваться к концу октября,

когда закончится сезон высокого спроса, а рынок «выйдет из горячки». Наиболее тревожная ситуация же пока наблюдается на Дальнем Востоке, в центральной России и на юге страны, но речь идет о независимых станциях, подчеркнул эксперт.

«Ситуация тревожная и сложная — в первую очередь в независимом секторе из-за меньшего запаса прочности в сравнении с другими компаниями. Ситуация для малых сетей может быть критичной <...> Конечно, когда топлива мало и его не хватает, то нефтяные компании отгружают его сначала себе, а независимым компаниям по остаточному принципу», — заявил Баженов.

При этом, по словам президента НТС, сложности с топливом не возникли повсеместно. Тем не менее в некоторых регионах проблема стоит серьезно. Среди причин локального дисбаланса Баженов назвал аварийные ситуации на НПЗ и плановые ремонты, а также недостаточное производство топлива.

«Не будем забывать, что страна находится в непростой ситуации — на это надо делать поправку. Также у нас особая проблема с высокооктановым бензином (АИ-95 и выше), потому что его у нас в целом не хватает. Да и само производство топлива в России находится в незначительном профиците в сравнении с внутренним потреблением», — сказал собеседник.

Россияне в панике

Самые заметные скачки цен на топливо наблюдаются в регионах с наивысшей долей независимых игроков, заявил «Газете.Ru» заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

«С конца июля наша розница по 92-му и 95-му бензинам работает в минус. Такое иногда бывает. И если нефтяные компании, продолжая сдерживать цены, имеют финансовую подушку безопасности, то для независимых игроков ситуация более сложная. При этом выставлять цены значительно выше они не могут, иначе к ним не поедут. Это работает какое-то время, а потом все плюют и повышают цены», — пояснил он.

По словам Фролова, рост стоимости и внеплановые ремонты НПЗ повышают тревожность среди населения. Паникующие граждане, которые хотят запастись топливом впрок, заставляют АЗС вводить ограничения на отпуск бензина.

«Россияне идут делать запасы — берут с собой канистру, а лучше две. С одной стороны, у нас работающие в минус заправки, а с другой — всплески спроса. Но для владельца станции важно не только то, сколько топлива он продаст, но и трафик водителей. Часть выручки заправки идет не с топлива, а с сопутствующих товаров — воды, кофе, еды и т.д.», — пояснил эксперт.

Фролов считает, что нормализацию ситуации на рынке нужно ждать к концу октября в связи с окончанием сезона отпусков и сельхозработ. Однако эксперт напомнил, что ценовые кризисы на рынке моторных топлив раньше возникали в РФ и при благоприятных условиях из-за неудачных и несвоевременных изменений в области налогообложения, что также влияет на стоимость бензина.

Что будет с ценами

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты заявили, что цены на топливо в ближайшее время продолжат расти, однако повышение будет умеренным.

«В ближайшие месяцы можно ожидать умеренного роста цен особенно на АИ-95 и АИ-98. Контролировать рост стоимости топлива способны: сдерживание цен на нефтепродукты крупными АЗС, вертикальная интеграция больших нефтяных компаний, которые могут перераспределять топливо в свою сеть», — заявил Роман Тимашов из «Автодом Алтуфьево».

Президент НТС Павел Баженов считает, что цены на бензин будут расти в рамках инфляции.

«Тем не менее цены будут расти неравномерно — не каждый месяц по чуть-чуть, а в условиях текущего момента могут подниматься более динамично», — прогнозирует эксперт.

Также преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова рассказала «Газете.Ru», что литр бензина АИ-92 на российских заправках в октябре подорожает на 2–4% по сравнению с текущими показателями, до 60–62 рублей. Литр АИ-95 прибавит в цене 3–5% и будет стоить 65–68 рублей в среднем.

По ее словам, в годовом выражении рост может оказаться заметно выше: по сравнению с октябрем прошлого года, литр АИ-92 подорожает примерно на 8–9%, а АИ-95 — на 10–12%.