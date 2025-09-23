После реформы утильсбора дилерам будет дешевле привезти иномарку, чем россиянам-частникам

НАС назвал три иномарки, которые будет выгоднее привезти дилеру, чем частнику

После отмены льготного утильсбора в России граждане будут поставлены в неравные условия с дилерами: частникам придется платить за ввоз иномарок из-за рубежа гораздо больше, подсчитали в «Национальном автомобильном союзе». Такая мера сделает покупку автомобиля для себя из-за границы бессмысленной, что простимулирует новый скачок цен, предупреждают участники рынка и эксперты.

О том, что с 1 ноября 2025 года многие россияне потеряют возможность выгодно ввезти автомобиль для личного пользования, рассказал «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«С предложенным Минпромторгом повышенным утильсбором для физлиц частным лицам станет невыгодно ввозить машины. К примеру, при импорте седана Toyota Camry физическому лицу придется заплатить на 1 млн рублей больше, с учетом таможенной пошлины и утилизационного сбора, чем юридическому лицу. Это нонсенс», — заявил Шапарин, подсчитавший сумму утильсбора по новым тарифам.

Изначально утильсбор как защитный механизм для национального автопрома вводили при снижении Россией таможенных пошлин в рамках интеграции во Всемирную торговую организацию (ВТО). Пошлины снизились с 30 до 15%, и нужно было компенсировать эту разницу: для частных лиц был низкий «утиль» и высокая пошлина, для юридических лиц – низкая пошлина в 15% и высокий «утиль», напомнили в НАС.

Если привезти из-за границы новый Hyundai Palisade с 2,5-литровым мотором мощностью 281 л.с., который стоит в Дубае $57,5 тыс., его стоимость после растаможки и уплаты утильсбора в России (без учета доставки) составит 9,04 млн рублей при оформлении на физическое лицо и 8,9 млн для юридического, подсчитал он.

При этом юрлицу государство из этой суммы компенсирует в порядке зачета уплаченного НДС 1,1 млн рублей,

указал Шапарин.

Пикап Toyota Hilux с мотором на 163 силы и механической коробкой обойдется частнику в 5,44 млн рублей, юрлицу – в 5,42 млн рублей, из которых 589 тыс. рублей – НДС к зачету. Конкурент Toyota Camry, седан Kia K5, при ввозе из ОАЭ обойдется физическому лицу с 1 ноября в 5,9 млн рублей с учетом всех платежей, юридическому – в 5,6 млн рублей, из которых фирма сможет получить обратно 627 тыс. рублей НДС, подвел подсчеты эксперт.

По нынешним условиям, до повышения утильсбора, такой автомобиль частник может получить за 4 млн рублей с учетом льготного утильсбора и таможенной пошлины.

«В 2024 году в Россию приехало 550 тыс. автомобилей, оформленных на физических лиц, в 2023-м – еще 460 тыс. машин. Если этот объем уйдет с рынка, он не перейдет официальным дилерам. Производители автоматически поднимут цены в соответствии с балансом спроса и предложения, и эти сильно подорожавшие автомобили покупателям станут не по карману», — заключил вице-президент НАС.

ФТС недосчитается дохода

«Газета.Ru» направила в Федеральную таможенную службу вопросы о том, планируется ли снижение таможенной пошлины для физлиц на фоне введения для них повышенного «утиля», а также о том, для чего понадобились заградительные финансовые барьеры для ввоза авто частными лицами. Там порекомендовали обратиться с данными вопросами в Минпромторг. Ответ из Минпромторга на момент публикации в редакцию не поступил.

Более высокие совокупные платежи для ввоза автомобилей частными лицами в сравнении с юридическими обусловлены желанием собирать больше налогов в госбюджет, полагает основатель компании «РоговМобиль» (занимается ввозом автомобилей из Японии и Южной Кореи) Дмитрий Рогов.

«Хотят, чтобы ввоз машин на физических лиц прекратился. Собираемость налогов хотят повысить. В проекте постановления правительства все построено так, чтобы отсечь от привозимых иномарок представителей среднего класса», — рассуждает Рогов в беседе с «Газетой.Ru».

«Не факт, что крупные дилеры смогут проводить платежи через юрисдикции недружественных стран.

Они и в Китай не очень хотят, но все-таки проводят, а с недружественными юрисдикциями может оказаться, что не захотят проводить платежи», — предупредил Рогов.

Тех граждан, кто раньше покупал автомобили среднего класса в возрасте 3-5 лет, вынуждают обратить внимание на новые китайские автомобили в автосалонах. Более новые и мощные автомобили подорожают не так сильно в сравнении с их нынешней ценой, добавляет он.

По его мнению, перевод ввоза автомобилей с частных лиц на юридических не принесет клиентам каких-либо преимуществ с точки зрения обслуживания этих машин: сервис по хорошо знакомым россиянам европейским, корейским и японским маркам и так широко доступен, а с сервисом китайских брендов, даже официально присутствующих в России, наблюдается больше проблем.

«Рынок привоза автомобилей под заказ будет разрушен,

будут привозить автомобили на перепродажу. Этим будут заниматься люди, у которых есть оборотный капитал, и будут делать это подконтрольно», – заключил Рогов.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, от того, что ввоз машин частными лицами станет невыгодным, выиграют автодилеры.

«История с «утилем», помимо защиты отечественного автопроизводителя, была отчасти в том, чтобы суммарные выплаты за таможню у физлиц были ниже, чем у юридических. Сейчас получится странная ситуация, когда растаможка для физлиц станет дороже, чем для юридических. Эта мера вводится для того, чтобы дать возможность дилерам развернуться, я думаю. Других вариантов нет», — сказал Кадаков «Газете.Ru».

По логике, у дилеров станет больше клиентов, при прочих равных. Машины подорожают даже у дилеров, которые и сейчас платят коммерческий утильсбор, но у физлиц он возрастет практически от нуля до бесконечности, добавил главред «За рулем».