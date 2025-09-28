На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трассу М-5 замело снегом в сентябре

SHOT: в Челябинской области замело трассу М-5
Telegram-канал «Mash»

В Челябинской области трассу М-5 сильно замело снегом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«От поездок на летней резине водителям рекомендовали воздержаться в Ашинском и Чебаркульском районах. По прогнозам синоптиков, завтра ситуация с погодой усугубится, ожидается усиление снега, местами будет гололедица», — говорится в публикации.

Telegram-канал «SHOT»

На размещенных кадрах видно, что улицы в Челябинской области покрыты полотном снега.

До этого сообщалось, что Урал внезапно завалило снегом. Отмечается, что непогода привела к длинным заторам на дорогах, а водители экстренно стали «переобувать» автомобили.

27 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с понедельника в Москве начнется снижение температуры.

Ранее стадо коров привело к ЧП на дороге в Кисловодске.

