В России хотят запретить таксистам парковаться во дворах

Автоэксперт Золотов: нужно запретить таксистам парковаться во дворах жилых домов
В Москве с октября начнут устанавливать шлагбаумы во дворах по упрощённым правилам, контролировать эту работу будут городские власти. Это полезная мера, особенно для тех, кто живёт на окраине города, где часто люди бросают свои машины, чтобы пересесть на общественный транспорт, считает автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что в первую очередь парковаться во дворах следует запретить таксистам.

По мнению автоюриста, для многих беспорядочно оставленные машины становятся настоящей проблемой – учитывая их количество, решить вопрос не помогают никакие резидентские места для паркинга.

«Помимо этого, во дворах очень много паркуется таксистов, а они вообще не должны там присутствовать», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что часто во дворах располагаются школы, детсады и прочие учреждения, куда детей привозят на автомобилях. Чтобы проводить ребёнка, они оставляют машины, создавая помехи жителям – для них установка шлагбаумов станет эффективным инструментом решения проблемы, убеждён автоюрист. Он напомнил, что раньше для таких мер требовалось предварительно провести голосование и получить одобрение жильцов, а также согласовать проект с администрацией и собрать средства. Сегодня этот процесс станет проще, что вскоре оценят жители города, заключил Золотов.

Напомним, замруководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко объясняла, что жители МКД могут не платить за консьержа, охрану или шлагбаум, если эти услуги не включены в единый платёжный документ (ЕПД). Без решения собрания собственников никто не может добавить данный функционал, если это не было предусмотрено при заселении, подчеркнула она.

Ранее хакеры сделали бесплатными закрытые парковки в Краснодаре.

