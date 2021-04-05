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Фоторепортаж   //   Армия

«Русские Витязи»: 30 лет в небе

30 лет назад, 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка в Московской области была образована Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские Витязи».

Это единственная в мире группа, которая выполняет фигуры одиночного и группового пилотажа на тяжелых истребителях. Авиационную группу высшего пилотажа начали создавать еще в мае 1989 года.

Одна из задач «Русских Витязей» — демонстрировать новейшие образцы отечественной авиационной техники. В связи с этим экипажи осваивают новейшие многоцелевые истребители. «Витязи» — постоянные участники крупнейших мировых авиасалонов и аэрошоу.

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Выступление авиационной группы высшего пилотажа &laquo;Русские Витязи&raquo; в Крыму, 2014 год Выступление авиационной группы высшего пилотажа &laquo;Русские Витязи&raquo; в Крыму, 2014 год
Эскадрилья &laquo;Русские витязи&raquo; на авиабазе Кубинка, 1991 год Эскадрилья &laquo;Русские витязи&raquo; на авиабазе Кубинка, 1991 год
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы &laquo;Русские Витязи&raquo; и МиГ-29 пилотажной группы &laquo;Стрижи&raquo; на репетиции воздушной части парада Победы в Москве, 2017 год Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы &laquo;Русские Витязи&raquo; и МиГ-29 пилотажной группы &laquo;Стрижи&raquo; на репетиции воздушной части парада Победы в Москве, 2017 год
Король Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифа и первый вице-премьер Виктор Зубков (слева направо на первом плане) осматривают самолет СУ-27 пилотажной группы &laquo;Русские витязи&raquo; на международном авиасалоне в Бахрейне, 2012 год Король Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифа и первый вице-премьер Виктор Зубков (слева направо на первом плане) осматривают самолет СУ-27 пилотажной группы &laquo;Русские витязи&raquo; на международном авиасалоне в Бахрейне, 2012 год
Показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа &laquo;Русские Витязи&raquo;&nbsp;- фигура &laquo;Встречный роспуск&raquo;, на закрытии международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге, 2013 год Показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа &laquo;Русские Витязи&raquo;&nbsp;- фигура &laquo;Встречный роспуск&raquo;, на закрытии международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге, 2013 год
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп &laquo;Русские витязи&raquo; и &laquo;Стрижи&raquo; во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 2020 год Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп &laquo;Русские витязи&raquo; и &laquo;Стрижи&raquo; во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 2020 год
Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы &laquo;Русские витязи&raquo; на закрытии IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы &laquo;Русские витязи&raquo; на закрытии IV Международного военно-технического форума «Армия-2018»
Истребители Су-30СМ пилотажной группы &laquo;Русские витязи&raquo; во время воздушного парада на авиационном фестивале &laquo;Форсаж-2017&raquo;, посвященном 105-летию создания Военно-воздушных сил России Истребители Су-30СМ пилотажной группы &laquo;Русские витязи&raquo; во время воздушного парада на авиационном фестивале &laquo;Форсаж-2017&raquo;, посвященном 105-летию создания Военно-воздушных сил России
Истребитель Су-30СМ пилотажной группы &laquo;Русские витязи&raquo; во время выступления на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке, 2020 год Истребитель Су-30СМ пилотажной группы &laquo;Русские витязи&raquo; во время выступления на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке, 2020 год
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы &laquo;Русские Витязи&raquo; во время всероссийского этапа международного конкурса &laquo;Авиадартс-2016&raquo; под Феодосией Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы &laquo;Русские Витязи&raquo; во время всероссийского этапа международного конкурса &laquo;Авиадартс-2016&raquo; под Феодосией
Пилотажная группа &laquo;Русские витязи&raquo; во время первого выступления в Белоруссии, 2006 год Пилотажная группа &laquo;Русские витязи&raquo; во время первого выступления в Белоруссии, 2006 год
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы &laquo;Русские Витязи&raquo; и МиГ-29 пилотажной группы &laquo;Стрижи&raquo; принимают участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме &laquo;АРМИЯ-2016&raquo; Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы &laquo;Русские Витязи&raquo; и МиГ-29 пилотажной группы &laquo;Стрижи&raquo; принимают участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме &laquo;АРМИЯ-2016&raquo;
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы &laquo;Русские Витязи&raquo; и МиГ-29 пилотажной группы &laquo;Стрижи&raquo; пролетают над Красной площадью на генеральной репетиции военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2016 год Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы &laquo;Русские Витязи&raquo; и МиГ-29 пилотажной группы &laquo;Стрижи&raquo; пролетают над Красной площадью на генеральной репетиции военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2016 год
У многоцелевого истребителя Су-27 пилотажной группы &laquo;Русские Витязи&raquo; перед авиационным шоу на аэродроме в Кубинке в рамках Международного военно-технического форума &laquo;АРМИЯ-2016&raquo; У многоцелевого истребителя Су-27 пилотажной группы &laquo;Русские Витязи&raquo; перед авиационным шоу на аэродроме в Кубинке в рамках Международного военно-технического форума &laquo;АРМИЯ-2016&raquo;
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Выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» в Крыму, 2014 год
Эскадрилья «Русские витязи» на авиабазе Кубинка, 1991 год
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы «Русские Витязи» и МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи» на репетиции воздушной части парада Победы в Москве, 2017 год
Король Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифа и первый вице-премьер Виктор Зубков (слева направо на первом плане) осматривают самолет СУ-27 пилотажной группы «Русские витязи» на международном авиасалоне в Бахрейне, 2012 год
Показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» - фигура «Встречный роспуск», на закрытии международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге, 2013 год
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 2020 год
Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы «Русские витязи» на закрытии IV Международного военно-технического форума «Армия-2018»
Истребители Су-30СМ пилотажной группы «Русские витязи» во время воздушного парада на авиационном фестивале «Форсаж-2017», посвященном 105-летию создания Военно-воздушных сил России
Истребитель Су-30СМ пилотажной группы «Русские витязи» во время выступления на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке, 2020 год
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы «Русские Витязи» во время всероссийского этапа международного конкурса «Авиадартс-2016» под Феодосией
Пилотажная группа «Русские витязи» во время первого выступления в Белоруссии, 2006 год
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы «Русские Витязи» и МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи» принимают участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2016»
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы «Русские Витязи» и МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи» пролетают над Красной площадью на генеральной репетиции военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2016 год
У многоцелевого истребителя Су-27 пилотажной группы «Русские Витязи» перед авиационным шоу на аэродроме в Кубинке в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016»
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