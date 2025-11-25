На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали, на какое ограничение армии согласился Киев

FT: Украина согласилась ограничить численность ВСУ до 800 тысяч военных
Украина в рамках мирного договора по урегулированию конфликта с Россией согласилась сократить численность своей армии до 800 тысяч военных. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

В первоначальной версии мирного плана, составленного США, численность Вооруженных сил Украины предлагалось сократить до 600 тысяч человек. Однако европейские страны не согласились с этим пунктом, посчитав, что это сделает страну «уязвимой для будущих нападений». В связи с этим они предложили повысить лимит до 800 тысяч.

25 ноября ABC News и CBS News со ссылкой на источники сообщили, что украинская сторона согласилась с условиями нового плана США по урегулированию конфликта.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что окончательный вариант нового мирного соглашения обеспечит достижение основных целей Украины в конфликте с РФ. Как стало известно изданию, во время встречи представителей Киева и Вашингтона в Женеве условия договора сделали более приемлемыми для Украины. В частности, из плана исключили формулировки, запрещающие стране вступать в НАТО.

Ранее Лавров призвал США отправить России обновленный мирный план по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
