Требования по ограничению численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 800 тысяч человек абсурдны. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

«Мне кажется абсурдной идея о том, что Россия позволит Украине содержать одну из крупнейших в Европе сухопутных армий, вооруженной при поддержке НАТО, после заявлений о том, что эта армия является европейской и создана для противостояния России», — сказал аналитик.

Риттер добавил, что правительство Украины должно быть заинтересовано в скором урегулировании конфликта. По его словам, это связано с тем, что Киев движется «неизбежному военному краху».

25 ноября газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников писала, что Украина в рамках мирного договора по урегулированию конфликта с Россией согласилась сократить численность своей армии до 800 тысяч военных.

В первоначальной версии мирного плана, составленного США, численность ВСУ предлагалось сократить до 600 тысяч человек. Однако европейские страны не согласились с этим пунктом, посчитав, что это сделает страну «уязвимой для будущих нападений». В связи с этим они предложили повысить лимит до 800 тысяч.

Ранее на Украине объяснили, почему не пойдут на уступки по территории и численности ВСУ.