Заместителя главы Росгвардии освободили от занимаемой должности

ТАСС: Алексей Воробьев ушел с поста замглавы Росгвардии в ноябре

Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев ушел с поста. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Воробьев освобожден от занимаемой должности в ноябре этого года», — сказал собеседник агентства.

Он не объяснил, с чем связаны кадровые перестановки в Росгвардии.

В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин назначил Воробьева заместителем директора Росгвардии. На тот момент глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Воробьев будет курировать военно-политическую работу Росгвардии. Депутат назвал его «настоящим боевым офицером и человеком слова» и выразил уверенность, что генерал-полковник «сумеет поднять престиж Росгвардии на еще более высокую планку».

До прихода в Росгвардию Воробьев возглавлял Москомспорт, работал в правительстве Ингушетии и Федеральной таможенной службе.

Ранее в Росгвардии рассказали о задачах рэпера Macan в армии.