На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заместителя главы Росгвардии освободили от занимаемой должности

ТАСС: Алексей Воробьев ушел с поста замглавы Росгвардии в ноябре
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев ушел с поста. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Воробьев освобожден от занимаемой должности в ноябре этого года», — сказал собеседник агентства.

Он не объяснил, с чем связаны кадровые перестановки в Росгвардии.

В августе 2023 года президент РФ Владимир Путин назначил Воробьева заместителем директора Росгвардии. На тот момент глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Воробьев будет курировать военно-политическую работу Росгвардии. Депутат назвал его «настоящим боевым офицером и человеком слова» и выразил уверенность, что генерал-полковник «сумеет поднять престиж Росгвардии на еще более высокую планку».

До прихода в Росгвардию Воробьев возглавлял Москомспорт, работал в правительстве Ингушетии и Федеральной таможенной службе.

Ранее в Росгвардии рассказали о задачах рэпера Macan в армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами