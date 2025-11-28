На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Росгвардии рассказали о задачах Macan в армии

Росгвардия: рэпер Macan будет участвовать в охране правопорядка в Московском регионе
true
true
true
close
1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Росгвардия рассказала о задачах рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) на военной службе по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

По данным ведомства, артист будет выполнять задачи по «обеспечению безопасности граждан» и «охране общественного порядка» в Московском регионе.

В ближайшее время Косолапову предстоит пройти курс молодого бойца вместе с остальными новобранцами. Курс включает в себя физическую, огневую и специальную подготовку.

Росгвардия указала на то, что в войсках правопорядка в разные годы проходили срочную службу многие известные персоны: губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, российские актеры Антон Макарский и Андрей Чубченко.

Накануне стало известно, что Macan прибыл в военкомат. Он прибыл в призывной пункт, минуя журналистов, а со своими возможными будущими сослуживцами вел себя уважительно.

До этого СМИ раскрывали, что Косолапов получил распределение в центр спецназначения «Витязь» — элитный спецназ Росгвардии. Утверждалось, что в его обязанности должны были входить борьба с терроризмом, освобождение заложников и подавление массовых беспорядков.

Рэперу грозило уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку.

Ранее Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами