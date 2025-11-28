В Росгвардии рассказали о задачах Macan в армии

Росгвардия: рэпер Macan будет участвовать в охране правопорядка в Московском регионе

Росгвардия рассказала о задачах рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) на военной службе по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

По данным ведомства, артист будет выполнять задачи по «обеспечению безопасности граждан» и «охране общественного порядка» в Московском регионе.

В ближайшее время Косолапову предстоит пройти курс молодого бойца вместе с остальными новобранцами. Курс включает в себя физическую, огневую и специальную подготовку.

Росгвардия указала на то, что в войсках правопорядка в разные годы проходили срочную службу многие известные персоны: губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, российские актеры Антон Макарский и Андрей Чубченко.

Накануне стало известно, что Macan прибыл в военкомат. Он прибыл в призывной пункт, минуя журналистов, а со своими возможными будущими сослуживцами вел себя уважительно.

До этого СМИ раскрывали, что Косолапов получил распределение в центр спецназначения «Витязь» — элитный спецназ Росгвардии. Утверждалось, что в его обязанности должны были входить борьба с терроризмом, освобождение заложников и подавление массовых беспорядков.

Рэперу грозило уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку.

Ранее Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5.