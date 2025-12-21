Жительница Запорожской области пострадала в результате атаки дрона ВСУ

Украинский беспилотник атаковал дом в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара дрона загорелся частный дом на улице Каховской и пострадала женщина 1991 года рождения. Местная жительница была госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медпомощь.

«Состояние пострадавшей осложняется сопутствующими заболеваниями — женщина недавно перенесла инсульт», — написал Балицкий.

13 декабря Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками зоопарк с хищными животными в прифронтовом городе Васильевка. В зоопарке были выбиты окна, разрушена часть вольеров с тиграми. Кроме того, осколки ранили льва. На следующий день хищник пришел в себя и ему полегчало. Спустя неделю после удара Нео выпустили на улицу.

Директор зоопарка Александр Пылышенко сообщил, что сейчас лев Нео чувствует себя хорошо. Он уточнил, что у хищника нормальный аппетит и он вернулся к привычному образу жизни.

Ранее Балицкий показал разбитые машины после атаки дронов.