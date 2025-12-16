На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Запорожской области показал разбитые машины после атаки дронов

В Запорожье дроны атаковали несколько автомобилей
true
true
true
close
Telegram-канал Балицкий Евгений

В Запорожской области несколько машин получили повреждения в момент атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Четыре атаки БПЛА осуществил противник на автомобильную стоянку в городе Васильевке. Пострадали пять автомобилей. Благо среди жителей пострадавших нет», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что у машин разбиты окна, смяты кузова и капоты. На фотографии также заметно, что одна из машин вспыхнул в момент атаки.

До этого в Ростове-на-Дону автомобили загорелись во время атаки БПЛА. Пострадал хозяин одной из машин — начал тушить огонь до пожарных и обжег руку. Обломки дронов упали в Каменске, а также в Тарасовском и Каменском районах. В результате атаки повреждения получили несколько домов, пострадавших нет.

В ночь на 15 декабря Telegram-канал SHOT писал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников над Ростовом-на-Дону, после падения обломков в одном из районов города произошел пожар.

Ранее школьник не выжил в серьезном ДТП в Дзержинске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами