Глава Запорожской области показал разбитые машины после атаки дронов

В Запорожской области несколько машин получили повреждения в момент атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Четыре атаки БПЛА осуществил противник на автомобильную стоянку в городе Васильевке. Пострадали пять автомобилей. Благо среди жителей пострадавших нет», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что у машин разбиты окна, смяты кузова и капоты. На фотографии также заметно, что одна из машин вспыхнул в момент атаки.

До этого в Ростове-на-Дону автомобили загорелись во время атаки БПЛА. Пострадал хозяин одной из машин — начал тушить огонь до пожарных и обжег руку. Обломки дронов упали в Каменске, а также в Тарасовском и Каменском районах. В результате атаки повреждения получили несколько домов, пострадавших нет.

В ночь на 15 декабря Telegram-канал SHOT писал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников над Ростовом-на-Дону, после падения обломков в одном из районов города произошел пожар.

