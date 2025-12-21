По законам Германии граждане страны не имеют права вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако они там есть в качестве наемников, и отношение к таким бойцам со стороны Вооруженных сил России (ВС России) изменилось. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Изменился ритм, характер конфликта и поведение нашей армии», — заявил он.

По словам полковника, раньше российская армия щадила бойцов в глубине своей славянской души и надеялась, что они опомнятся, однако теперь наносит удары, несмотря на то, что это «братский нам народ». Матвийчук подчеркнул, что теперь российская сторона «уничтожает бандеровцев и их приспешников, где только найдет».

До этого наемник из Германии предупредил, что его соотечественники в случае вступления в ряды украинской армии будут разгромлены. По словам солдата, сегодня ситуация на фронте отличается от той, что была в 2023 и 2024 годах.

16 декабря военный блогер Юрий Подоляка рассказал об ухудшении ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, фронт ВСУ начал трещать по швам в районе Гуляйполя Запорожской области.

Ранее Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины.