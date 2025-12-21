«Дышат в затылок»: чемпионка России о соперницах фигуристки Петросян

Чемпионка России среди юниоров 2008 года и тренер Катарина Гербольдт в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» поделилась размышлениями на тему того, были ли у Аделии Петросян реальные конкурентки на чемпионате России — 2026.

«Соперницы есть всегда. Не нужно недооценивать своих соперников, у нас прекрасное подрастающее поколение. Они тоже показывают, что умеют, что заходят и делают свои элементы ультра-си. Да, где-то во многом не хватает матерости, еще чего-то, они еще молодые девчонки. Но соперницы есть, и они дышат ей в затылок, они намерены ее обыгрывать», — подчеркнула она.

Петросян получила за произвольную программу 149,43 балла и 235,95 балла в сумме. В программе она не сумела чисто исполнить ни один из элементов ультра-си — на тройном акселе она сделала степ-аут, упала с четверного тулупа, а на втором четверном тулупе вместо четырех оборотов сделала два.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова (произвольная — 152,81, сумма — 227,40), третьей стала Мария Захарова (произвольная — 143,74, сумма — 217,67).

Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевала золото и гарантировала себе путевку на Олимпиаду.

Ранее фигурист Александр Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки, назвав ее больной.