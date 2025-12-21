«Пусть запустится колесо удачи»: Поклонская поздравила россиян с Йолем и Колядой

Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская в Telegram-канале поздравила всех с днем зимнего солнцестояния (самый короткий световой день в году, в 2025-м выпал на 21 декабря. — «Газета.Ru»).

Она пожелала, чтобы каждый обрел то, чего искренне желает и в чем больше всего нуждается.

«Поздравляю всех с Днем Зимнего Солнцестояния! С Йолем (праздник середины зимы и зимнего солнцестояния у германских народов)✨Колядой (древний славянский праздник периода зимнего солнцестояния, который символизирует возрождение нового солнца и начало нового года)! Пусть запустится колесо удачи, любви и счастья!»— написала Поклонская (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

В прошлом декабре Поклонская поздравляла россиян с наступающим Новым годом и желала им сил в «сложный период» окончания 2024 года. Она отмечала, что для многих последние дни месяца — время тяжелых испытаний, но подчеркнула, что провокации помогают выявлять «сильных и стойких на соблазны» людей. Женщина предположила, что 2025 год преподнесет новые трудности, которые «отвлекут» от предыдущих.

