На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пусть запустится колесо удачи»: Поклонская поздравила россиян с Йолем и Колядой

Поклонская поздравила россиян с днем зимнего солнцестояния
true
true
true
close
Telegram-канал «Наталья Поклонская»

Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская в Telegram-канале поздравила всех с днем зимнего солнцестояния (самый короткий световой день в году, в 2025-м выпал на 21 декабря. — «Газета.Ru»).

Она пожелала, чтобы каждый обрел то, чего искренне желает и в чем больше всего нуждается.

«Поздравляю всех с Днем Зимнего Солнцестояния! С Йолем (праздник середины зимы и зимнего солнцестояния у германских народов)✨Колядой (древний славянский праздник периода зимнего солнцестояния, который символизирует возрождение нового солнца и начало нового года)! Пусть запустится колесо удачи, любви и счастья!»— написала Поклонская (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

В прошлом декабре Поклонская поздравляла россиян с наступающим Новым годом и желала им сил в «сложный период» окончания 2024 года. Она отмечала, что для многих последние дни месяца — время тяжелых испытаний, но подчеркнула, что провокации помогают выявлять «сильных и стойких на соблазны» людей. Женщина предположила, что 2025 год преподнесет новые трудности, которые «отвлекут» от предыдущих.

Ранее Поклонская объяснила, почему стала Радведой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами