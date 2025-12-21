На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне пожаловались на риелторов, сдающих в Таиланде несуществующее жилье

Тайские риелторы обманывают россиян, сдавая им не существующие квартиры
true
true
true
close
Day2505/Shutterstock/FOTODOM

Тайские риелторы сдают россиянам в аренду несуществующие квартиры. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

От недобросовестного агента по недвижимости пострадала 31‑летняя Екатерина, которая прилетела в Паттайю на день рождения подруги. Несмотря на то, что россиянка обратилась к проверенным, как казалось, риелторам, через которых уже снимали жилье ее знакомые, она лишилась денег, которые перевела в качестве залога — 8 тыс. батов (около 20 тыс. рублей). На месте выяснилось, что ей некуда заселяться. В итоге Екатерине вернули лишь 40% суммы.

Похожая история случилась с инвестором Михаилом, который планировал оформить аренду недвижимости на Пхукете на 30 лет вперед. Риелтор предложил ему элитное жильё по цене ниже рынка. Россиянин согласился с условиями и внес залог в размере 100 тыс. батов (примерно 252 тыс. рублей), но когда знакомый юрист проверил документы, оказалось, что агент не имеет никакого отношения к застройщику.

По словам русскоязычных юристов, обманы с депозитами в Таиланде сейчас очень распространены. При этом, если пострадавший решит рассказать о ситуации в соцсетях и опубликовать фотографии афериста, он сам рискует стать фигурантом дела о клевете из-за местных законов.

Эксперты советуют своими глазами увидеть квартиру, документы и офис компании, прежде чем переводить риелторам хоть бат.

Ранее в России возбудили уголовное дело против пенсионерки, продавшей квартиру по схеме Долиной.

